YouTube’dan radikal karar: Para kazanma şartları değişiyor

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Mevcut sistemde YouTube Partner Programı kapsamında reklam ve Premium gelir paylaşımına katılmak isteyen içerik üreticilerinin 1000 aboneye sahip olması ve son 12 ayda 4 bin saat geçerli herkese açık izlenme süresine ulaşması gerekiyordu. Alternatif olarak son 90 günde 10 milyon geçerli Shorts görüntülenmesi de yeterli oluyordu.

Ancak yeni düzenlemeyle bu iki izlenme kriteri iki katına çıkıyor. Reklam ve Premium gelir paylaşımına yeni başvuracak kanallardan son 365 günde 8 bin saat nitelikli izlenme süresi veya son 90 günde 20 milyon nitelikli Shorts görüntülenmesi istenecek.

Mevcut içerik üreticileri etkilenmeyecek

YouTube, yeni giriş şartlarının halihazırda Partner Programı'nda bulunan içerik üreticilerini etkilemeyeceğini, hayranlardan doğrudan gelir elde edilen Fan Funding araçları ile YouTube Shopping'e katılım şartlarında da değişiklik yapılmayacağını bildirdi.

Şirketin verilerine göre dünya genelinde 3 milyondan fazla içerik üreticisi YouTube Partner Programı'nda yer alırken düzenleme 2018'den bu yana yapılan ilk önemli değişiklik oldu.

Shorts'ta 2027'de yeni dönem

Shorts gelirlerinin dağıtımında da ayrı bir değişikliğe giden YouTube, 1 Şubat 2027'den itibaren Shorts reklamları ve abonelik gelirlerinden pay alabilmek için kanalların son 90 günde en az 10 milyon nitelikli Shorts görüntülenmesine sahip olmasını isteyecek.

Bu seviyenin altına düşen kanallar Partner Programı'ndan tamamen çıkarılmasa da Shorts gelir paylaşımı kanal yeniden 10 milyon görüntülenme sınırını geçene kadar durudrulacak.

YouTube yeni gelir modelleri hazırlıyor

YouTube, yeni düzenlemelerle birlikte içerik üreticilerine farklı yollarla daha fazla kazanç sağlamayı planlıyor. Bu kapsamda YouTube Shopping bonusları, marka işbirlikleri ve platformda yeni trendler oluşturan içerik üreticilerine yönelik ödül ve teşvikler artırılacak.

YouTube ayrıca Premium Lite'ı, YouTube Premium'un bulunduğu tüm ülkelere yayacağını açıkladı. Şirket, şartların ağırlaşmasına rağmen 2027'de içerik üreticilerine toplamda 2026'dan daha fazla ödeme yapmayı bekliyor.