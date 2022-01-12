Youtuber’ların vergilendirme esasları belirlendi

Hüseyin GÖKÇE

ANKARA - DÜNYA’nın 9 Şubat 2021’de “Youtuber’lara geriye dönük vergi şoku” başlığıyla duyurduğu soruna ilişkin, torba yasa ile yapılan düzenlemenin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı da uygulama tebliği ile konuya açıklık getirdi.

Sosyal medya üzerinden elde edilen gelirlerin artması üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı, bunlara geri dönük 5 yıl için vergi incelemesi başlatmıştı. Sorun DÜNYA’da gündeme gelince 7338 sayılı yasa ile bu durumdakilerin elde ettiği gelirlerin 880 bin liraya kadar olan kısmı vergiden istisna tutulmuştu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yayınladığı 318 sıra numaralı Gelir Vergisi Genel tebliğine göre internet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerik paylaşanlar veya mobil telefonlar için uygulama geliştirenlerin beyanname vermeksizin, banka tarafından yapılacak yüzde 15’lik kesintiye tabi olacaklar. Bu durumdakilerin yıllık 880 bin liraya kadar beyanname düzenlemesine gerek kalmayacak.

Bu istisnadan yararlanmak için öncelikle vergi dairesine başvurup istisna belgesi alınması gerekiyor.

Ayrıca, bu faaliyetlerde bulunan kişilerin bu faaliyetleri sonucu elde edecekleri tüm hasılatı tahsil etmelerini teminen Türkiye’de kurulu bankalarda hesap açmaları gerekecek.

Karyağdı: Gençler artık yazılım geliştirme ve içerik üretmeye odaklanacak

Düzenlemeyi DÜNYA’ya değerlendiren Yeni Ekonomi Danışmanlık A.Ş Kurucu ortağı Nazmi Karyağdı, düzenlemeyi çok olumlu bulduğunu söyledi.

Karyağdı’nın değerlendirmesi şöyle:

“Gerek YouTuberlar gerekse mobil cihazlar için yazılım geliştiren bireyler için, belirli bir büyüklüğe erişinceye kadar sadece %15’lik gelir vergisi kesintisinin getirilmesi ve beyanname verilmeyecek olması ilave olarak bu işlemlerin KDV’den müstesna kılınması oldukça olumlu olmuştur. Son birkaç yıldan beri yaşanmakta olan belirsizliğin giderilmesi memnuniyet vericidir. Sonuçta gençlerimiz aktif bir şekilde içerik üretme, yazılım geliştirme işine odaklanacaklar. Devlet de, gayet açık bir şekilde tartışmaya mahal vermeksizin, hukuksal altyapısı oturmuş bir düzenleme ile vergisini tahsil edecektir. Gençlerimizin sesini, bizimle birlikte yasa yapıcılara duyurduğu için DÜNYA Gazetesine teşekkürlerimizi sunuyoruz”