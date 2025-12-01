Yozgat’ta 4 milyar dolarlık altın rezervi bulundu: Ahlatcı Holding KAP bildirimini yaptı

Ahlatcı Holding, Yozgat’taki maden sahalarında yürütülen çalışmalar kapsamında yaklaşık 4 milyar dolar değerinde altın potansiyeli tespit edildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) duyurdu. Şirket, bağlı ortaklığı Ahlatcı Altın İşletmeleri A.Ş.’ye ait yedi ruhsat sahasından biri için hazırlanan raporunun sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

4 milyar dolarlık altın rezervi

Açıklamaya göre, Yozgat'ın Sarıkaya ilçesi sınırlarında yer alan, Mitus Proje A.Ş. tarafından gerçekleştirilen jeolojik modelleme ve sondaj çalışmalarının ardından yaklaşık 41,2 milyon tonluk potansiyel cevher kütlesi ortaya çıkarıldı. 56 sondajın verilerine dayanan raporda potansiyelin 927 bin ons altına karşılık geldiği belirtildi. Altının bugünkü kurla değerine bakıldığında ise 4 milyar dolara denk geldiği ifade edildi.

"Rezerv henüz arama düzeyinde"

Şirket, yapılan modellemenin cevherleşmenin litolojik, jeokimyasal ve yapısal özelliklerinin değerlendirildiğini ifade ederek, "Mevcut sondaj yoğunluğu, veri dağılımı ve yapısal süreklilik göz önüne alındığında, modelin bu aşamada yalnızca Arama Hedefi düzeyinde değerlendirilmesi gerekmektedir" açıklamasını yaptı.

Ahlatcı Holding, söz konusu saha için kaynak ve rezerv raporlarının hazırlıklarının devam ettiğini, Yozgat’taki diğer altı ruhsat sahasında da çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Şirket ayrıca, "Altın madenciliği alanındaki yatırımların finansal tablolarda olumlu etkisinin daha kısa sürede görülebilmesi ve yatırım maliyetinin düşürülmesi amacıyla anılan kararın revize edilerek ilgili maden sahasına yakın bir bölgedeki mevcut bir tesiste işlenmesinin sağlanmasına karar verilmiştir" bilgisini verdi.