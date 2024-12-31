Yuan, ABD Doları karşısında üst üste üçüncü yılda da geriledi

Çin yuanı, ABD doları karşısında 2022 ve 2023 yıllarında yaşadığı değer kaybını 2024 yılında da sürdürdü. Yuan, yıl boyunca yüzde 2,75 oranında düşüş yaşayarak yerel piyasada USD/CNY paritesini 7,2988 seviyesinde tamamladı.

Piyasalarda yuanın durumu

Yerel piyasada yapılan işlemlerde, USD/CNY paritesi yıl boyunca inişli çıkışlı bir seyir izledi. Ancak yıl sonu itibarıyla 7,2988 seviyesine kadar gerileyen yuan, özellikle doların küresel gücünün etkisini hissediyor.

Çin ekonomisinin toparlanma çabalarına rağmen yuanın değer kaybetmesi, yatırımcılar için belirsizlik yaratıyor. Uzmanlar, Çin'in para politikalarında izleyeceği adımların 2025 yılında yuanın performansında kritik bir rol oynayacağını belirtiyor.