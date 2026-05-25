Yuan son üç yılın en yüksek seviyesinde

Çin yuanı, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaşı sonlandıracak olası bir barış anlaşması ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden ticari deniz trafiğine açılmasına yönelik müzakerelerin etkisiyle pazar günü dolar karşısında son üç yılın en yüksek seviyesini kaydetti.

Trump'ın askeri çatışmalarda hızlı bir anlaşma ihtimalini zayıflatan açıklamalarına rağmen, döviz piyasalarında risk iştahının arttığı gözlendi. Trump, bir gün önce yaptığı açıklamada, küresel petrol ve gaz sevkiyatının yüzde 20'sini taşıyan Hürmüz Boğazı'nın açılmasını içeren taslak mutabakat zaptı metninin büyük ölçüde müzakere edildiğini duyurmuştu.

Spot işlemler ve merkez bankası gösterge kur verileri

Dolar endeksindeki zayıflama ve Çin halk bankası tarafından belirlenen günlük gösterge kur seviyesi, spot piyasada Çin yuanı işlemlerini şubat 2023 döneminden bu yana en yüksek seviyelere taşıdı. Çin içi spot piyasada dolar karşısında 6.7803 seviyesine kadar güçlenen Çin yuanı, şubat 2023 tarihinden bu yana en güçlü işlem seviyesini test ettikten sonra 6.7808 seviyesinde dengelendi.

Çin ana karası dışındaki serbest piyasada da benzer bir grafik kaydedilerek dolar başına 6.7812 seviyesi görüldü. Çin halk bankası piyasa açılışı öncesinde gösterge kuru dolar başına 6.8318 olarak ilan etti. Günlük spot işlemlerin bu kur değerinin yüzde 2 oranında her iki yönünde dalgalanmasına izin verilmektedir.

Para politikası ve sermaye kontrolleri düzenlemeleri

Çin sermaye piyasalarında yasal olmayan sınır ötesi yatırımlara yönelik geniş kapsamlı bir denetim süreci başlatıldı. Çin menkul kıymetler düzenleme komisyonu ile sekiz resmi devlet kurumu, lisanssız denizaşırı aracı kurumların faaliyetlerini sınırlandırmak amacıyla iki yıllık bir eylem planı yayımladı. Alınan karar doğrultusunda ilgili kurumlardaki mevcut hesapların sadece tasfiye edilmesine izin verileceği bildirildi.

Makroekonomik veriler incelendiğinde, güçlü ihracat performansı ve yabancı yatırımcıların Çin finansal varlıklarına dönüşü sebebiyle Çin yuanı bu yılın genelinde dolar karşısında yüzde 3'ün üzerinde değer kazandı.