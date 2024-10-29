Yüksek borçlanma maliyeti Rusya'daki çelik talebini düşürecek mi?

Rusya'daki çelik talebinin yüzde 5 ila 7 düşmesi bekleniyor. Konu ile ilgili görüş bildiren Aleksandr Şevelev, küçük ve orta ölçekli müşterilerinden bazılarının yatırımları erteleme kararı aldıklarına işaret etti ve "Yatırımları azaltıp mevcut faiz oranı nedeniyle paralarını bankaya yatırıyorlar çünkü mevduat getirisi bazı ticaret türlerini aştı" dedi.

2024 sonu talep düşüşü yüzde 7'yi bulabilir

Şevelev, yıl başına kıyasla çelik talebine ilişkin tahminlerin kötüleştiğini vurgulayarak, "Yıl başında 2024 çelik talebine ilişkin yüzde 1 ila 2 düşüş bekliyorduk. Ancak üçüncü çeyrek sonuçları doğrultusunda 2024 sonu için talepteki düşüş yüzde 5 ila 7'yi bulabilir" diye konuştu.

Rusya Çelik Birliği tahminlerine göre, ülkedeki çelik talebinin bu yıl 2023’e göre yüzde 6 gerilemesi bekleniyor.