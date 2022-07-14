Yüksek enflasyonda riski ve getiriyi dağıtın

Şebnem TURHAN

Yapı Kredi Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi Yönetim Başkanı Abdullah Kutucu, tasarruf eğiliminin azaldığı harcama eğiliminin arttığı yüksek enflasyon dönemlerinde yatırım yapmanın oldukça zor olduğunu dile getirerek ancak yüksek enflasyonun bazı varlık sınıflarına büyük fırsatlar yarattığını vurguladı. Kutucu, risk ve getiri düzeyi farklı ürünlere ve uzun vadeli yatırım yapmanın yüksek enflasyon döneminde şart olduğunu dile getirdi. Pandemi yavaş yavaş gündemden çıkarken etkilerinin devam ettiğini kaydeden Kutucu, bunun global olarak yaşanan enflasyon gerçeğini ve büyüme endişelerini beraberinde getirdiğini kaydetti. Enflasyonun şu anda bütün dünyanın çözmesi gereken ortak bir sorun olarak masada olduğunu kaydeden Kutucu, yüksek enflasyonun olduğu ortamda yatırım yapmanın normal zamanlarda yapılacak yatırım tercihlerine göre oldukça zor olduğunu vurguladı. Kutucu, şöyle konuştu: “Çünkü hesaba katmanız gereken değişken sayısı fazlalaşırken, yatırımınızın reel getirisini yani enflasyondan arındırılmış getirisini hesaplamak zorlaşır. Elbette bu ortamın ilk getirdiği durum harcama eğiliminin artması, ancak tasarruf eğiliminin gözle görülür şekilde azalması yönünde oluyor. Yatırımcıların bu dönemde dikkate almaları gereken en önemli nokta enflasyon kaynaklı büyüme sıkıntıları bazı varlık sınıflarında potansiyeli sınırlıyor evet ancak bazı varlık sınıflarında bu durum büyük fırsatlar yaratıyor.” Alternatif yatırım ürünlerine ilgi sürüyor Enfl asyonist ortamda değişen müşteri ihtiyaç ve beklentilerini, hem yurt içi hem de yurtdışında varlık yönetimi alanındaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyleyen Kutucu, pandemi döneminde alternatif yatırım ürünlerine olan ilginin arttığını gördüklerini ve enflasyon ortamında da bu ilginin devam ettiğini dile getirdi. Kutucu, şunları söyledi: “Sonuç olarak, yatırımcıların doğru yerde olup olmadıklarını hissedemedikleri ortamda belli varlık sınıflarına konsantre olmak yerine, her zamanki gibi varlık alokasyonunu öneriyoruz. Elbette trende yönelik beklentiler varlık alokasyonunun içinde yer alan varlık sınıflarının ağırlıklarını dönem dönem farklılaştırıyor. Bu yaklaşım sayesinde müşterilerimize kısa vadeli yerine uzun vadeli bakış açısıyla daha etkin bir getiri sağlayabiliyoruz.”

Hisse yatırımcı sayısı ikiye katlandı

Pandemi sonrası Avrupa’nın bir de savaşla karşı karşıya kaldığını hatırlatan Kutucu, bunun emtia fiyatlarını etkilediğini ve emtiadaki maliyet artışının birçok varlık sınıfını, şirket maliyet ve girdilerini, dolayısı ile dünya borsalarını etkilediğini kaydetti. Kutucu, varlık sınıfları bazında ayrışmalar her zaman olacağını söyledi. Özellikle resesyonun konuşulmaya başladığı dönemlerde altın gibi değerli madenler güçlü potansiyelle öne çıkabileceğini söyleyen Kutucu, gelişmekte olan ülke piyasalarına baktığımızda ise borsanın seçilmiş hisseler bazında bu zaman zarfında özellikle TL bazında iyi performans göstermesini beklediklerini kaydetti. Kutucu, yerli yatırımcının da borsadaki potansiyelin farkında olduğunu vurgulayarak “Hisse senedinin bir yatırım ürünü olarak öne çıktığını ve sektördeki yatırımcı sayısında ciddi bir artış olduğunu da gördük. Yapı Kredi’de ise hisse yatırımcı sayısını son bir yılda neredeyse ikiye katladık” dedi.

Kur hassasiyetli müşteriye KKM’li portföy

Yapı Kredi Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi Yönetim Başkanı Kutucu, savaş ve enfl asyonun piyasanın ufk unu darattığını ve getiri artırmayı zorlaştırdığını belirterek “Bu şartları göz önüne aldığımızda Kur Korumalı Mevduat’ın büyük fırsatlar sağladığını söyleyebiliriz. Bu dönemde özellikle döviz kurlarına karşı hassasiyeti olan müşterilerimizin portföylerini mutlaka KKM ile çeşitlendirdik. Global enflasyon yüksek ama önümüzdeki dönemde bir miktar aşağı yönlü hareket görebiliriz. Benzer durum lokal enflasyon için de geçerli. Bu anlamda GES’in potansiyel taşıdığı öngörülebilir” dedi.