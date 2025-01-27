Yüksek faizden en çok kim etkileniyor? Prof. Dr. Hakan Kara'dan çarpıcı değerlendirme

Merkez Bankası (TCMB) yılın ilk toplantısında 250 baz puanlık bir indirime daha giderek politika faizini yüzde 45'e çekti. Merkez Bankası peş peşe ikinci kez faiz indirimine giderken, bankaların da kredi faizlerinde indirime gideceği yönünde bir beklenti oluştu.

Diğer taraftan vatandaşlar yüksek kredi faizlerinin en çok yoksul kesimi etkilendiğinden şikayet ediyordu. Sosyal medya hesabı X'ten konuyu değerlendiren İktisatçı ve akademisyen Prof. Dr. Hakan Kara, durumun hiç de öyle olmadığını vurguladı.

Yüksek reel faiz varlıklı grubu daha çok etkiliyor

"Yüksek faiz en çok yoksulları vuruyor gibi yorumlar görüyorum. Bu pek doğru değil" diyen Kara, mesajına şöyle devam etti:

"Bizim ülkemizde toplam varlıkların yüzde 90’ından fazlasını gayrimenkul, altın, hisse senedi ve döviz oluşturuyor. Yüksek (reel) faiz genelde bu araçların tümünün getirisini olumsuz etkiler. Faizde duran para bunların yanında devede kulaktır. Dolayısıyla yüksek reel faiz toplamda varlıklı grubu daha olumsuz etkiler."

Dar gelirli için sorun alım gücü

Kredi çeken düşük gelirlilerin faiz altında ezildiği yorumlarına da cevap veren Kara, "Bu kesimin ezilmesinin esas nedeni ücretlerin baskılanarak alım gücünün düşmesidir. Semptomla kök nedeni birbirine karıştırmayalım" dedi.