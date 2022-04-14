Yüksek hızlı şarj istasyonlarına 300 milyon liralık hibe desteği

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) 49. Olağan Genel Kurulu toplantısında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’de yüksek hızlı şarj istasyonlarını yaygınlaştırmak amacıyla destek programı hazırladıklarını bildirdi.

Mobilite sektöründe yaşanan hızlı dönüşümle birlikte elektrikli araç şarj altyapılarına olan ihtiyacın arttığına dikkati çeken Varank, "Bu konuyla ilgili hükümet olarak çalışmalarımızı hızlandırdık. Yüksek hızlı şarj istasyonlarının ülkemizde yaygınlaşmasını sağlamak üzere bir destek programı hazırladık. Yakın zamanda çağrıya çıkacağız. İnşallah hafta başında bu çağrıyı yayınlamış olacağız. 81 ilimizin tamamında, 1.500’den fazla yüksek hızlı şarj istasyonunun kurulmasına yönelik toplamda 300 milyon liralık hibe desteği vereceğiz. Böylece bir yıl içinde tüm Türkiye’yi şarj istasyonları ile donatmış olacağız. Bu vesileyle en başta bu salonda bulunan iş insanlarımız olmak üzere ilgi duyan tüm yatırımcıları bu desteği takip etmeye ve başvurmaya davet ediyorum.” diye konuştu.

Elektrikli şarj altyapısının sanayi ekosistemini de hızlı bir şekilde tetiklemiş olacağını belirten Varank, “Yeşil dönüşüm noktasında elektrikli araç ve şarj altyapıları gibi yeni teknolojiler elbette çok önemli bir etki oluşturacak. Ama bu konuya KOBİ’lerimizin de ayak uydurması, özellikle üretici KOBİ’lerimizin karbon emisyonlarını azaltıp enerji verimliliklerini artırmaları gerekiyor.” dedi.