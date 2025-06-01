Otel fiyatları cep yakarken, yaz tatili için uygun alternatiflere yönelen vatandaşların kamp alanlarına ilgisi artıyor. Özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde, yüksek otel fiyatları karşısında daha ekonomik şekilde tatil yapmak isteyenler, kamp alanlarını tercih ediyor.

Karavan İmalatçıları ve Tedarikçileri Derneği Başkanı Ahmet Fazlıoğlu, yaz sezonu gelirlerinin, sektörün yıllık kazancının önemli bir bölümünü oluşturduğunu belirterek "Hem sıfır karavan satışlarında hem de kiralama hizmetlerinde gözle görülür bir artış yaşanıyor. 2025 sezonuna sektörün güçlü bir talep artışıyla girmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Karavan kiralama ve konaklama ücreti ne kadar?

Fazlıoğlu, 25-35 yaş aralığındaki genç yetişkinler veya çiftler, çocuklarıyla tatil yapmak isteyen 30-50 yaş aralığındaki aileler ve 50 yaş üstü emeklilerin, karavana ilgi gösterdiğini belirterek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Diğer uzun süreli tatillere göre karavan, konaklama ve yemek masraflarını ciddi oranda düşürebiliyor. Karavan tatili, özellikle aileler için daha uygun maliyetli bir seçenek. Orta segment, 3-4 kişilik bir çekme karavan günlük kiralama bedeli, ortalama 1500-2 bin 500 lira arasında değişebiliyor. Motokaravanlarda ise bu rakam, 2 bin 500-4 bin lira arasında seyrediyor."

Tamamı rezerve edildi

İzmir'deki bir çadır kampın işletme müdürü olan Uğur Burhan da rezervasyonlarda yoğunluk yaşandığını belirterek şunları söyledi:

"Karavan ve apart odalara da yoğun ilgi var. Kamp alanında yaklaşık 400 çadır, 70 karavan ve 15 apart oda mevcut, bu odaların tamamı rezerve edildi. Çadırlarda günlük ortalama 800 ila 1000 kişi, karavanlarda ise yaklaşık 250 kişi konaklayabiliyor. Ayrıca orman kampı içinde de 1500 kişiye hizmet verebilen mesire alanı bulunuyor."

Çadır kamp ücretleri ne kadar?

Burhan, bayramda uygulanacak fiyatlara da değinerek, "Fiyatlar çadırlarda kişi sayısı, deniz kenarı ve orman içi olarak 500 lira ile 900 lira, karavanlarda ise 700 lira ile 1100 lira arasında farklılık göstermektedir. Kamp alanı içerisinde sıcak ve soğuk duş üniteleri, mangal havuzları, soyunma kabinleri, kadın, erkek ve engelli vatandaşlar için tuvaletler, bebek bakım ünitesi, kadın ve erkek mescitleri hizmete sunulmuştur. Ayrıca market, kafeterya, kasap reyonu ve sahil büfelerde misafirlere gece geç saatlere kadar hizmet verilmektedir" dedi.