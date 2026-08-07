Yüksek rekolte ihracatı artırmaya yetmedi
TUSAF Başkanı Mesut Çakmak, Türkiye'nin buğday üretimindeki gücüne rağmen 18 bin TL’lik ton fiyatıyla küresel pazarlarda rekabet etmekte zorlandığını belirterek, DİR’deki yeni düzenlemelerin de un sanayicilerinin ihracat sürecini zorlaştırdığını kaydetti.
Ferit PARLAK/ANKARA
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Temmuz ayında Türkiye'nin 195,3 bin ton un ihracatı gerçekleştirdiğine dikkat çeken Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Başkanı Mesut Çakmak, ağustos ayında ise buğdayda fiyat belirsizliği ve kalite düşüklüğü nedeniyle, sektörün önünü göremediğini ve ihracatta yüzde 50 düşüş beklediklerini söyledi. Çakmak, un sanayicisinin hangi fiyatla buğday temin edeceğini ve hangi maliyetle ihracat yapacağını öngöremediğinin de altını çizdi.
"Yüksek proteinli buğday ithalatı kontrollü şekilde açılmalı"
Zamansız yağışlar nedeniyle buğdayda kalite sorununun yaşandığına değinen Çakmak, kaliteli buğday ihtiyacının karşılanabilmesi için çözüm önerisini de paylaşarak, yüksek proteinli buğday ithalatına kontrollü şekilde izin verilmesi gerektiğini söyledi. Devletin özellikle Dahilde İşleme Rejimi kapsamında sektörün önünü açacak adımlar atmasının ihracatın sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığını belirten Çakmak, uluslararası piyasalara uygun fiyat ve tedarik politikalarının hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Çakmak, Türkiye'nin buğday üretimi bakımından güçlü bir konumda bulunduğunu ancak kalite odaklı politikalar geliştirilmesi ve ihracatçıların önünü görebileceği istikrarlı bir sistem oluşturulmasının sektör açısından kritik önem taşıdığını sözlerine ekledi. Ekmeklik buğday ihracatının serbest bırakılmasını da değerlendiren Çakmak, mevcut fiyatlarla ihracatın rekabetçi olmadığını söyledi. Türkiye'de kaliteli buğdayın ton fiyatının yaklaşık 18 bin lira, bunun da döviz bazında 370-380 dolar seviyesine denk geldiğini belirten Çakmak, buna karşın dünya piyasalarında buğday fiyatlarının 250-280 dolar bandında bulunduğunu ifade etti. Bu nedenle Türk buğdayının mevcut maliyetlerle uluslararası pazarlarda rekabet etmekte zorlandığına dikkat çekti.
"Yeni uygulamalar ihracatı zorlaştırıyor"
Çakmak, Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında faaliyet gösteren un sanayicilerinin yeni düzenlemeler nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşadığını belirtti. Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından uygulamaya alınan bazı ithalat denetimlerinin sektör açısından önemli sorunlar oluşturduğunun altını çizen Çakmak, uygun bulunmayan ürünlerin yükleme limanına geri gönderilmesi zorunluluğunun ticareti zorlaştırdığını söyledi.
“24 milyon tonluk rekolte bekliyoruz"
Türkiye'nin bu yıl yaklaşık 24 milyon tonluk buğday rekoltesine ulaşacağını belirten Çakmak, ülkenin buğday arzı açısından herhangi bir sıkıntı yaşamayacağını ancak kalite kaynaklı sorunların hem un sanayisini hem de ihracatı zorladığını söyledi. Hasadın yaklaşık iki ay önce başladığını ifade eden Çakmak, Türkiye genelinde hasadın %75- 80 seviyelerine ulaştığını belirtti. Çakmak, hasadın ağırlıklı olarak Kayseri, Sivas ve Doğu Anadolu bölgelerinde devam ettiğini söyledi. Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) şu ana kadar yaklaşık 10,5 milyon ton hububat teslim edildiğini aktaran Çakmak, hasat tamamlandığında bu miktarın 12,5-13 milyon tona ulaşmasını beklediklerini kaydetti.
Asıl sorunun adı: Kaliteli buğday
Asıl problemin kaliteli buğday temininde yaşandığının altını çizen Çakmak, un sanayicilerinin kaliteli buğdayı temin etmek için TMO'nun açıkladığı fiyatların üzerinde alım yapmak zorunda kaldığını söyledi. Çakmak, kaliteli buğdayın 17 bin 500 ile 19 bin lira arasında alındığını ifade etti.
"Una %10-15 yeni artış kaçınılmaz"
Artan buğday maliyetlerinin un fiyatlarına da yansıdığını belirten Çakmak, sektörün bugüne kadar una yaklaşık yüzde 10-15 oranında zam yaptığını söyledi. Piyasa şartlarının aynı şekilde devam etmesi halinde önümüzdeki dönemde una bir yüzde 10-15'lik artışın daha gündeme gelebileceğini ifade eden Çakmak, bunun tamamen piyasadaki buğday arzı ve fiyat hareketlerine bağlı olduğunu kaydetti.
Çiftçi, kaliteli ürünü depoda tutuyor
Hasadın önemli bölümünün tamamlanmasına rağmen piyasaya yeterince kaliteli ürün inmediğini aktaran Çakmak, birçok üreticinin yalnızca borçlarını karşılayacak kadar ürün sattığını, geri kalan kaliteli buğdayı ise depolarında beklettiğini söyledi. Çakmak, kalite sıkıntısının ise önümüzdeki dönemde sektörün en önemli gündem maddesi olacağını dile getirdi.
Hedef, dünya pazarının yüzde 25’i
TUSAF Başkanı Mesut Çakmak, “12 milyon tonluk dünya ihracat pazarındaki payımızı % 25’in üzerine çıkarma hedefimiz var. Tecrübemiz, kalitemiz, kapasitemiz ve uygun fiyat politikası ile bu hedefe ulaşacağımıza hatta aşacağımıza inanıyoruz. Siyasi adımlar ve kamu destekleriyle, Afrika ve Arap pazarlarında dahi Mısır, Rusya gibi maliyet avantajlı ülkelerle rekabet edebiliriz” diye konuştu.