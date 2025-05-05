Yüksek sıcaklık ormanları tehdit ediyor: Bakanlık 'yüksek risk var' dedi, hazırlıkları artırdı

Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'nde risk altındaki illerin valileriyle Orman Yangınları Hazırlık ve Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

Meteorolojik veriler yüksek riskli bir dönemin bizi beklediğini gösteriyor

Son yıllarda küresel kriz haline gelen iklim değişikliğinin, orman yangınlarına karşı daha dikkatli ve tetikte olunmasını zorunlu kıldığına işaret eden Yumaklı, "Dünyada son 10 yılda yanan orman alanı, önceki 10 yılda yanan alanın iki katından daha fazladır. Meteorolojik veriler, bu yaz da yangın açısından yüksek riskli bir dönemin bizi beklediğini gösteriyor. Bunun bilinciyle hazırlıklarımıza sonbahar döneminde başlayıp, kış döneminde yoğunlaştırdık ve artık 1 Mayıs itibarıyla bütün unsurlarımız, birimlerimiz ve gücümüzle hazırlıklarımızı tamamladık." diye konuştu.

Yumaklı, yangınla mücadele konusunda değişen ve gelişen koşulları göz önünde bulundurup gerekli iyileştirmeleri yaptıklarını aktararak, orman yangınlarının sebebinin yüzde 84'ünün insan kaynaklı olduğunu anımsattı.

Orman yangınlarıyla mücadelenin büyük ve önemli kısmını, yangın öncesi alınan tedbirler ve hazırlıkların oluşturduğuna işaret eden Yumaklı, sonbahardan bu yana köy köy, mahalle mahalle, bütün yerleşim birimlerine ulaşıp 7'den 70'e bütün vatandaşları bilgilendirdiklerini anlattı.

Yangınla mücadelede yapay zeka dönemi

Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadelede teknoloji kullanımının üst düzeyde olduğunu bildirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle son yıllarda gelişim gösteren yapay zeka tabanlı yazılım ve uygulamaları, yangınla mücadelemizde aktif kullanıyoruz. Yangın Karar Destek Sistemi'miz, Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Telekomünikasyon Birliğince uluslararası bir yarışmada ödüle layık görüldü. Bu sistemle orman yangınlarını simüle edebiliyor, istediğimiz verilerin analizini gerçekleştirip değerlendirme yapabiliyoruz."

25 bin kişilik insan gücü

Yangınlarla mücadelede en büyük yardımcılarının orman kahramanları olduğunu belirten Yumaklı, yangınla mücadelede insan gücü kapasitesinin 25 bin olduğunu söyledi.

Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan ekipman ve araçlara ilişkin bilgi vererek, "Rezerv güçlerle birlikte 27 uçak, 105 helikopter, 14 insansız hava aracı, 1786 arazöz ve su ikmal aracı, 2 bin 742 ilk müdahale aracı ile 831 iş makinesi, orman yangınlarıyla bu yılki mücadelemizin temelini oluşturacak. Hava araçlarımızın su almasını kolaylaştıracak 4 bin 796 havuz ve gölet ile 184'ü akıllı olmak üzere 776 gözetleme kulesi, bu mücadelenin önemli unsurları olacak." ifadelerini kullandı.

Topyekun yürütülmesi gereken bir mücadele

Orman Genel Müdürlüğünün bütün birimleriyle yangınlarla mücadeleye hazır olduğunu aktaran Yumaklı, "Ancak bu mücadele yalnızca bir kurumun, bir zümrenin yürüteceği bir çalışma değildir. Bu mücadele, toplumun bütün fert ve kurumlarıyla birlikte topyekun yürütülmesi gereken bir mücadeledir. Bu mücadelede İçişleri Bakanlığımız ile yakından çalışıyor ve ortak hareket ediyoruz. Özellikle AFAD ve jandarmamızın sağladığı destek, bizlere ayrı bir güç veriyor. Ayrıca envanterimiz dışında, rezerv güç olarak hava araçlarını en etkin şekilde bize sağlayan Milli Savunma Bakanlığımız da en önemli destekçilerimizdendir." dedi.

Yumaklı, Türkiye'nin, dünyada orman yangınlarıyla mücadele konusunda bir otorite olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yangınlarla mücadeledeki başarımızı yakından takip eden ülkelerin, bizden bu metodolojiyle ilgili eğitim ve bilgi talepleri var. Onları da karşılıyoruz. Vatandaşlarımızdan istirhamımız, bu mücadele sırasında doğru bilgiyi resmi kurumlardan edinmeleri, sosyal medyada paniğe sevk edecek yanlış bilgilere itibar etmemeleridir."

Orman Benim Kampanyası

Orman yangınlarının sayısının alınacak önlemlere düşürülebileceğine dikkati çeken Yumaklı, "Bunun için ortaya koyduğumuz 'Orman Benim' sloganına da tam da bu yüzden sımsıkı sarılmalıyız. İlkini geçen yıl bugünlerde yaptığımız Orman Benim Kampanyası'yla toplumsal farkındalık oluşturup, yangın sayılarını ciddi oranda düşürmeyi hedefliyoruz. Bu yıl 9 Mayıs cuma günü 81 ilde gerçekleştireceğimiz etkinliklerle, ormanlarımızı, yangına sebebiyet verecek maddelerden temizleyeceğiz. Genç, yaşlı, kadın, erkek demeden tüm vatandaşlarımızı bu değerli kampanyaya destek vermeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.