Yüksek teknoloji ihracatında artış: Pay yüzde 43,5’e yükseldi

Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin sanayide teknoloji odaklı dönüşümünü hızlandırarak orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatında önemli bir eşiği aştığını açıkladı.

Yüksek teknoloji ihracatında yüzde 10,8 büyüme sağlandı

Bakanlık tarafından yapılan değerlendirmeye göre, 2025 yılında bu ürün grubundaki ihracat bir önceki yıla kıyasla yüzde 10,8 artarak 112 milyar doların üzerine çıktı. Söz konusu ürünlerin toplam imalat sanayi ihracatı içindeki payı ise yüzde 43,5’e yükseldi.

Bakanlık açıklamasında, küresel rekabetin ve hızlanan teknolojik dönüşümün etkisiyle Türkiye’nin ekonominin teknoloji düzeyini artırmaya yönelik kapsamlı adımlar attığı vurgulandı.

Bu kapsamda Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı, Merkez Bankası tarafından sağlanan Yatırım Taahhütlü Avans Kredileri (YTAK) ile HİT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı’nın ilerlemesi ve savunma sanayisinde gerçekleştirilen atılımların, orta-yüksek ve yüksek teknoloji payını önümüzdeki dönemde daha da artırmasının beklendiği ifade edildi.

Üretimi güçlendirmek için destekler sürecek

Açıklamada ayrıca, Ar-Ge ve inovasyon temelli üretimi güçlendirmek ve katma değerli ihracatı artırmak amacıyla tasarım, markalaşma, Turquality ve Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (Ur-Ge) projelerine yönelik desteklerin sürdüğü kaydedildi.

Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Proje Desteği (KTZ), Yeşil Mutabakata Uyum Projesi Desteği (Responsible), fuar ve pazara giriş destekleri ile e-ihracat uygulamalarının da özellikle KOBİ’ler başta olmak üzere tüm ihracatçılara yeni fırsatlar sunduğu belirtildi.