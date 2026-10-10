Yüksek teknoloji kurtarmadı sanayideki düşüş derinleşti

Türkiye’nin sanayi üreti­mi ağustos ayında yıllık bazda yüzde 1,9 oranın­da azaldı. Sanayi üretimi mayıs­ta yüzde 0,1 oranında, haziran­da yüzde 1,3 oranında, temmuz­da yüzde 0,2 oranında azalmıştı. Sanayinin alt sektörleri incelen­diğinde, 2026 yılı Ağustos ayında madencilik ve taş ocakçılığı sek­törü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,5 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve ik­limlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,3 arttı.

Sanayi üretim verilerinin detay­larına bakıldığında yıllık düzey­de en yüksek artış yüzde 14,5 ile yüksek teknolojili üretimde oldu. Enerji kalemindeki artış da yüz­de 4,4 oldu. Bunun dışında yıllık bazda diğer alt kırılımların hemen hepsinde düşüş yaşandı. Buna gö­re, mal grupları bazında ara malı üretimi yüzde 0,8 oranında, daya­nıklı tüketim malı üretimi yüzde 1,5 oranında, dayanıksız tüketim malı üretimi yüzde 4,1 oranında azaldı. Sermaye malı üretiminde­ki yüzde 5,1’lik düşüş dikkat çekti.

Aylık bazdaki zafiyet sürüyor

Aydan aya bakıldığında toplam sanayi üretimi ağustosta temmu­za göre yüzde 1 oranında azaldı. Aylık bazda üretim temmuzda da bir önceki aya göre yüzde 0,9 azal­mıştı. Sanayinin alt sektörleri in­celendiğinde, 2026 yılı Ağustos ayında madencilik ve taş ocakçı­lığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,1 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,6 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlen­dirme üretimi ve dağıtımı sektö­rü endeksi yüzde 3,3 arttı. Aydan aya değişimde enerjide yüzde 3,4 ve yüksek teknolojili üretimde de yüzde 4,8 artış yaşandı. Dayanık­lı tüketim malı üretimi yüzde 2,9 oranında, dayanıksız tüketim ma­lı üretimi yüzde 0,7 oranında ay­lık bazda düşüş gösterdi. Aylık dü­zeyde sermaye malı üretimindeki yüzde 3,3’lük daralma oldu.

PMI zafiyete işaret etmişti

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI endeksi ağustosta 48,1 ile 50 eşik değerin altında kalmıştı. PMI eylül ayında ise 47,9’a gerileyerek imalat faaliyetlerindeki zayıflığın derinleştiğine işaret etti. Hafta içi bir basın toplantısı düzenleyen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis Başkanı Ender Yılmaz, PMI verilerinde sanayisizleşmeye dair işaretlerin görüldüğünü söyledi. Sanayicinin nefes alacak durumu olmadığını dile getiren Yılmaz, işçilik maliyetlerinin toplam maliyetler içerisinde hızla yükselen payına dikkat çekti. Sanayi ve sanayiciliğin önemine değinen Yılmaz, “Üretimi içine almadan hiçbir şekilde kalkınma olmaz biz paradan para değil üretimden para kazanırız” uyarısı yaptı.