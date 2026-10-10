Yüksek teknoloji kurtarmadı sanayideki düşüş derinleşti
Sanayi üretimindeki daralma son dört aydır sürüyor. Yüksek teknoloji üretimindeki yüzde 14,5’lik artışa rağmen yıllık sanayi üretimi ağustosta yüzde 1,9 oranında geriledi.
Türkiye’nin sanayi üretimi ağustos ayında yıllık bazda yüzde 1,9 oranında azaldı. Sanayi üretimi mayısta yüzde 0,1 oranında, haziranda yüzde 1,3 oranında, temmuzda yüzde 0,2 oranında azalmıştı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2026 yılı Ağustos ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,5 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,3 arttı.
Sanayi üretim verilerinin detaylarına bakıldığında yıllık düzeyde en yüksek artış yüzde 14,5 ile yüksek teknolojili üretimde oldu. Enerji kalemindeki artış da yüzde 4,4 oldu. Bunun dışında yıllık bazda diğer alt kırılımların hemen hepsinde düşüş yaşandı. Buna göre, mal grupları bazında ara malı üretimi yüzde 0,8 oranında, dayanıklı tüketim malı üretimi yüzde 1,5 oranında, dayanıksız tüketim malı üretimi yüzde 4,1 oranında azaldı. Sermaye malı üretimindeki yüzde 5,1’lik düşüş dikkat çekti.
Aylık bazdaki zafiyet sürüyor
Aydan aya bakıldığında toplam sanayi üretimi ağustosta temmuza göre yüzde 1 oranında azaldı. Aylık bazda üretim temmuzda da bir önceki aya göre yüzde 0,9 azalmıştı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2026 yılı Ağustos ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,1 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,6 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,3 arttı. Aydan aya değişimde enerjide yüzde 3,4 ve yüksek teknolojili üretimde de yüzde 4,8 artış yaşandı. Dayanıklı tüketim malı üretimi yüzde 2,9 oranında, dayanıksız tüketim malı üretimi yüzde 0,7 oranında aylık bazda düşüş gösterdi. Aylık düzeyde sermaye malı üretimindeki yüzde 3,3’lük daralma oldu.
PMI zafiyete işaret etmişti
İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI endeksi ağustosta 48,1 ile 50 eşik değerin altında kalmıştı. PMI eylül ayında ise 47,9’a gerileyerek imalat faaliyetlerindeki zayıflığın derinleştiğine işaret etti. Hafta içi bir basın toplantısı düzenleyen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis Başkanı Ender Yılmaz, PMI verilerinde sanayisizleşmeye dair işaretlerin görüldüğünü söyledi. Sanayicinin nefes alacak durumu olmadığını dile getiren Yılmaz, işçilik maliyetlerinin toplam maliyetler içerisinde hızla yükselen payına dikkat çekti. Sanayi ve sanayiciliğin önemine değinen Yılmaz, “Üretimi içine almadan hiçbir şekilde kalkınma olmaz biz paradan para değil üretimden para kazanırız” uyarısı yaptı.