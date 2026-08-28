Yüksek teknolojili üretimde 1 trilyon lira eşiği aşıldı

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Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2025 yılı sanayi ve hizmet istatistiklerinden derlenen verilere göre, imalat sanayisindeki girişim sayısı geçen yıl 479 bin 164 olarak kayıtlara geçti.

Bu girişimlerin 60 bin 161’i orta-yüksek teknoloji, 4 bin 70’i ise yüksek teknoloji sınıfında yer aldı.

Üretim değeri ilk kez 1 trilyon lirayı geçti

Yüksek teknoloji düzeyindeki girişimlerin hem sayısında hem de ciro ve üretim değerinde son 5 yılda belirgin artış görüldü.

İmalat sanayisindeki yüksek teknolojili girişimlerin üretim değeri 2021’de 151,6 milyar lira seviyesindeyken, 2022’de 312 milyar liraya yükseldi.

Üretim değeri 2023’te 565,5 milyar lira, 2024’te 778,3 milyar lira ve 2025’te 1 trilyon liranın üzerinde gerçekleşti.

Böylece yüksek teknolojili girişimlerin üretim değeri geçen yıl ilk kez 1 trilyon lira eşiğini aşarken, 5 yıllık dönemde yaklaşık 7 katına çıktı.

Girişim sayısı yüzde 40 arttı

Yüksek teknoloji alanındaki girişimlerin cirosu da 2021-2025 döneminde 151,5 milyar liradan 1 trilyon liranın üzerine yükseldi.

Türkiye’de imalat sanayisinde faaliyet gösteren yüksek teknolojili girişimlerin sayısı ise 2021’de 2 bin 892 iken, 2025’te yüzde 40 artarak 4 bin 70’e ulaştı.

Aynı dönemde bu girişimlerde çalışanların sayısı da 119 bin 326’dan 142 bin 779’a çıktı.