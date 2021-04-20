Yükseköğretim kanunu kapsamındaki vakıflar için düzenleme

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, vakıflara vergi muafiyeti tanınması hakkında genel tebliğde düzenlemeler içeren tebliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Değişiklik tebliğine göre, yükseköğretim kanununun 56. maddesi kapsamındaki vakıflar münhasıran devlet üniversitelerinin faaliyetlerinin devam ettirilmesi ve desteklenmesi amacıyla kurulacak. Bu vakıfların yıllık brüt gelirlerinin en az dörtte üçünün bu amaca yönelik harcanması gerekiyor.

Bu kapsamda, söz konusu üniversitelerin fiziki, teknik ve sosyokültürel imkânlarının geliştirilmesine yönelik yapılacak harcamalar, üniversitede görevli eğitim görevlileri ile üniversite öğrencilerine yapılacak harcamalar üniversite faaliyetinin devam ettirilmesi ve desteklenmesine uygun harcama kabul edilecek. Bu kapsamın dışında yapılacak harcamalar ise amaca uygun harcama kabul edilmeyecek.

Önceki uygulamada, söz konusu kapsamda kurulan vakıfların yıllık brüt gelirlerinin en az dörtte üçünün, üniversitede sunulan eğitim kalitesinin yükseltilmesine matuf yapılacak fiziki ve teknik yatırımlar ile üniversitede görevli eğitim görevlilerine harcanması öngörülüyordu. Bu alanların haricinde yapılacak harcamalar ile eğitim görevlisi olmayan personele yapılan ödemeler amaca yönelik harcama sayılmıyordu.

Yükseköğretim kanununun 56. maddesi kapsamındaki vakıfların münhasıran devlet üniversitelerinin faaliyetlerinin devam ettirilmesi ve desteklenmesi amacıyla kurulmasına yönelik düzenleme ise madde metninde yer almıyordu.