Yükselen çip fiyatları akıllı telefon satışlarını düşürecek

Pazar araştırma firması IDC'ye göre, yükselen bellek çipi fiyatlarının ortalama satış fiyatlarını rekor seviyelere çıkarması nedeniyle küresel akıllı telefon sevkiyatlarının 2026'da yüzde 0,9 düşmesi bekleniyor.

Bu düşüş, Apple'ın güçlü performansı ve Çin'deki toparlanmayla sevkiyatların yüzde 1,5 büyüyerek 1,25 milyar adete ulaşmasının beklendiği daha güçlü bir 2025 yılını takip ediyor.

Apple'ın rekor yılı

Apple'ın 2025'te iPhone 17 serisine olan yoğun taleple sevkiyatlarını yüzde 6,1 artırarak 247 milyon adete çıkaracağı ve rekor bir yıl geçireceği öngörülüyor. Apple'ın en büyük pazarı Çin'de, iPhone 17 talebinin şirketin pazar payını ekim ve kasım aylarında yüzde 20'nin üzerine taşıdığı belirtildi.

IDC, 2026'daki düşüşün bileşen kıtlığını ve Apple'ın bir sonraki temel iPhone modelini 2027 başına erteleme kararını yansıttığını, bunun iOS sevkiyatlarını yüzde 4'ten fazla düşüreceğini ifade etti.

Küresel bellek kıtlığının arzı kısıtlayacağı ve maliyetleri artıracağı, bunun da fiyata daha duyarlı olan düşük ve orta seviye Android cihazları en sert şekilde vuracağı kaydedildi.

Satış adedinde düşüşe rağmen, ortalama satış fiyatlarının gelecek yıl 465 dolara çıkması ve pazarın toplam değerini 578,9 milyar dolarlık rekor bir seviyeye taşıması bekleniyor.