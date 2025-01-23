Yükselen gümrük vergileri Çin'i durduramadı: Elektrikli otomobil ihracatı arttı
Çin, gümrük vergileri artsada elektrikli araç ihracatında sınır tanımıyor. Çin'in, özellikle Avrupa'ya elektrikli araç ihracatında yüksek tarifelere rağmen yıl sonunda satışları artırdığı görüldü.
Çin'den gelen son verilere göre, Aralık 2024'te Çin'den AB ülkelerine elektrikli araç ihracatı 32 bin 849 adete yükseldi.
Düşüş eğilimi tersine döndü
CNBC-e'nin haberine göre; ihracat önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3 artarken gümrük tarifelerini yükseltilmesinin de etkisiyle önceki iki ayda kaydedilen 'düşüş eğilimi' tersine döndü.
Çin'in ihracatı, AB gümrük tarifelerini yükseltince ekimde yıllık yüzde 40, kasımda ise yüzde 25 azalmıştı.
2024 yılı genelinde yüzde 6'lık azalma
Çin'in AB'ye elektrikli araç ihracatı 2024 yılı genelinde de yüzde 6 azaldı.
AB Komisyonu, ekim 2023'te Çin'den ithal elektrikli araçlara sübvansiyon soruşturması başlatmıştı. Komisyon, soruşturma sonunda Çin'den ithal araçlara yüzde 35'e varan ek gümrük vergileri getirme kararı almıştı.
AB üyesi ülkeler, 4 Ekim 2024'teki oylamada Komisyonun Çin'den ithal elektrikli otomobillere getirdiği ilave gümrük vergilerine onay vermişti.