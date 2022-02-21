YUM-BİR Başkanı İbrahim Afyon: Üreticinin eline geçen fiyat artmadı, marketler fiyatı yükseltti

Hüseyin GÖKÇE

Ticaret Bakanlığı KDV indirimi öncesi fiyat artırarak KDV indiriminin etkilerini ortadan kaldırdıkları iddialarını araştırmak üzere yumurta işletmelerine müfettiş gönderdi. Yumurta Üreticileri Merkez Birliği(YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, DÜNYA’ya yaptığı açıklamada yumurtada fiyatı üretici değil marketlerin belirlediğini belirterek, “Biz üretim maliyetlerimizdeki artışla uğraşırken, zamlı üreticilerin yaptığına ilişkin söylemler çok ağırımıza gidiyor” ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanlığı önceki gün bir açıklama yaparak, toptan perakende ayrımı kaldırılarak tüm gıda teslimlerinde KDV’nin yüzde 8’den yüzde 1’e indirildiği hatırlattı.

Açıklamada, “Öte yandan, söz konusu düzenlemenin hemen öncesinde bazı firmalarca yumurta satış fiyatlarında artışa gidilerek KDV indiriminin vatandaşlara olumlu etkisini ortadan kaldırmak maksadıyla kötü niyetli eylemlerde bulunulduğuna ilişkin şikâyetler kamuoyuna yansımıştır” denildi.

Açıklamanın son bölümünde bu iddianın; üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler nezdinde incelenmesi ve varsa kötü niyetli uygulamaların tespit edilerek cezalandırılması amacıyla müfettiş görevlendirildiği kaydedildi.

Yumurta üreticileri: Fiyat artışının sebebi biz değiliz

Gelişmeleri DÜNYA’ya değerlendiren YUMBİR Başkanı İbrahim Afyon, yumurta üreticilerine yönelik bilinçli veya bilinçsiz önyargılı yorumlar yapıldığını bildirdi.

Yumurta üreticilerinin aylardır zarar ettiğini ve fiyat artışı taleplerinin kabul görmediğini söyleyen Afyon, “Bizim KDV indiriminden 15 gün önce fiyat artırım talebimiz oldu ama karşılanmadı. Yumurta üreten 1500 üretici var, bunların 14-15 tanesi marketlere ürün veriyor” dedi.

Marketlerin KDV indirimi açıklanmadan iki gün önce alım yaptıkları ürünün fiyatını ‘lütfen’ artırdıklarını belirten İbrahim Afyon, “Sayın Cumhurbaşkanımızın KDV müjdesini verdiği Cumartesi gününden iki gün önce marketler alım fiyatını artırdı. Takip eden Pazartesi günü de KDV indirimi yürürlüğe girdi ve marketler bu indirimi de fiyatlarına yansıttılar” diye konuştu.

Burada sadece marketlere mal veren 14-15 üreticinin fiyatının arttığını buna karşılık 1500 üreticinin eline geçen fiyatın değişmediğini söyleyen Afyon, “Türkiye’de yumurta fiyatını zincir marketler belirliyor. Bunlar fiyatını değiştirince diğer marketler ve satış noktaları da kendi fiyatlarını ona göre ayarlıyorlar” dedi.

“Eğer fiyatı üretici belirliyorsa, niye zarar ediyoruz?” diyen İbrahim Afyon, bu noktada günah keçisi ilan edildiklerini sözlerine ekledi.