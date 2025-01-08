Yum! Brands franchise anlaşmasını feshetti! KFC ve Pizza Hut'ın Türkiye'deki 537 şubesi kapanabilir

Yum! Brands, Türkiye'deki tüm KFC ve Pizza Hut restoranlarının sahibi ve işletmecisi olan İş Gıda A.Ş. ile olan franchise anlaşmasını feshettiğini açıkladı. Fesih kararı, İş Gıda'nın Yum! Brands’in belirlediği standartları yerine getirememesi nedeniyle alındı.

Yum! Brands Mali İşler Direktörü Chris Turner, yaptığı açıklamada "Yetkin, sermaye sahibi ve kararlı 3C franchise ortaklarına sahip olmak işimiz için çok önemli. Her gün onlara başarı için gerekli destek ve araçları sağlamaya çalışırken, ortaklarımızdan da müşterilerimize yüksek kaliteli bir deneyim sunmalarını istiyoruz. Fesih öncesinde Yum! Brands olarak, birkaç ay boyunca sorunları çözmek ve destek olmak için çalıştık. Ancak İş Gıda, standartlarımıza uyum sağlamayı sürdüremedi ve franchise anlaşmalarımızın temel hükümlerine bağlılığını koruyamadı" ifadelerini kullandı.

Yasal işlem başlatıldı

Bu fesih, Türkiye’deki 283 KFC ve 254 Pizza Hut restoranını etkilerken, Yum! Brands, söz konusu restoranların geçici olarak kapanmasını bekliyor. Şirket, açıklamasında Türk tüketicilerinin sadakatine büyük değer verdiğini belirterek, bölgeye olan bağlılıklarını sürdüreceklerini ve gelecekte daha fazla restoranı yeniden açma çabalarını sürdüreceklerini ifade etti. Yum! Brands ayrıca, feshedilen franchise anlaşmalarıyla ilgili yasal işlem başlattığını duyurdu.

"Türkiye'deki karar Almanya'daki süreci etkilemiyor"

İş Gıda, son iki yıldır Yum! Brands'in Almanya’daki KFC ve Pizza Hut restoranlarının ana franchise’ı olarak da hizmet vermekteydi. Yum! Brands, Aralık 2024’te Almanya’daki işletmelerin franchise haklarını başarıyla geri almış ve bu pazarı yönetmeye başlamıştı.

Yum! açıklamasında, Türkiye'deki fesih sürecinin Almanya üzerindeki etkisini reddetti ve Almanya'daki franchise ortaklarıyla hizmet vermeye devam edeceklerini, KFC ve Pizza Hut markalarını büyütmeye odaklanacaklarını bildirdi. Ayrıca, 2024’ün dördüncü çeyreği için Almanya’daki satın alımlar ve Türkiye’deki fesih süreci ile ilgili yaklaşık 60 milyon ABD doları tutarında bir maliyet öngörüldüğünü de açıkladı.

"Türkiye pazarında gelecekte hizmet vereceğiz"

Yum! Brands, Türkiye'deki restoranların son dönem satışlarının, her bir marka için dünya ortalama satışlarının altında kaldığını belirterek, kapanan restoranlardan kaynaklanan kayıpların 2025 ve sonrasında şirketin temel faaliyet karını önemli ölçüde etkilemeyeceğini ifade etti. Yum! Brands, Türkiye’deki mağaza kapanışlarının 2025’in ilk çeyreğinin sonunda mağaza sayısındaki azalma olarak raporlanacağını, ancak bu değişikliğin şirketin büyüme hedeflerine etkisi olmayacağını vurguladı.

Chris Turner, açıklamasında "Markalarımızı korumak, franchise veren firma olarak üstlendiğimiz rolün temelini oluşturmaktadır ve bunun için gerekli operasyonel standartlara uyum sağlanması adına gerekli tüm önlemleri alacağız. Böylece markalarımız müşterilerimizin beklediği ve sevdiği tutarlı kaliteyi sunabilecek. Yum! ve markaları olarak gelecekte de Türkiye pazarında müşterilerimize hizmet vermeyi sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.