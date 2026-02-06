Yum China’dan güçlü kapanış: 2,8 milyar dolar gelir elde etti

Çin’in en büyük hızlı servis restoran gruplarından biri olan Yum China, 2025’in son çeyreğinde hem operasyonel hem de finansal performansını güçlendirdi. Döviz etkileri hariç tutulduğunda sistem satışları art arda üçüncü çeyrekte yükselirken, işlem sayılarındaki büyüme şirketin tüketici talebini canlı tutmayı başardığını gösterdi.

Satışlar yüzde 7 arttı

Şirketin açıkladığı verilere göre, dördüncü çeyrekte sistem genelindeki satışlar yüzde 7 artarken, aynı mağaza satışları yüzde 3 yükseldi. Aynı mağaza işlem sayıları ise yüzde 4 artış göstererek üst üste 12’nci çeyrekte büyüme kaydetti. Toplam gelir 2,8 milyar dolara ulaştı; bu rakam yıllık bazda yüzde 9’luk bir artışa işaret etti. Döviz kurları arındırıldığında gelir artışı yüzde 7 olarak gerçekleşti.

Operasyonel kâr yüzde 25 yükseldi

Yum China, çeyrek boyunca 587 yeni mağaza açtı. Bu mağazaların yüzde 36’sı franchise modeliyle hayata geçirildi. Operasyonel kâr yüzde 25 artarak 187 milyon dolara yükselirken, temel faaliyet kârı yüzde 23 büyüdü. Faaliyet marjı ise 80 baz puan artışla yüzde 6,6 seviyesine çıktı. Hisse başına kâr üzde 33 artarak 0,40 dolara ulaştı; döviz etkisi hariç tutulduğunda artış oranı yüzde 29 oldu.

KFC’nin faaliyet kârı 223 milyon dolar

Grubun amiral markası KFC, sistem satışlarını yıllık bazda yüzde 8 artırdı. Aynı mağaza satışları ve işlem sayıları yüzde 3’er oranında yükseldi. KFC’nin faaliyet kârı yüzde 16 artışla 223 milyon dolara çıkarken, faaliyet marjı 60 baz puanlık iyileşmeyle yüzde 10,5 oldu.

Pizza Hut ikinci sırada

Pizza Hut cephesinde ise sistem satışları yüzde 6 arttı. Aynı mağaza işlem sayıları yüzde 13 gibi güçlü bir artış gösterse de, aynı mağaza satışları yüzde 1 ile sınırlı kaldı. Buna rağmen Pizza Hut’ın faaliyet kârı yüzde 52 artarak 20 milyon dolara yükseldi ve marj 110 baz puan artışla yüzde 3,7’ye çıktı.

1,5 milyar dolarlık sermaye geri dönüşü

Yum China, 2026’da 20 bini aşkın mağazaya ulaşmayı hedefliyor. Şirket, yıl boyunca 1900’den fazla net yeni mağaza açmayı ve bunların yüzde 40-50’sini franchise modeliyle işletmeyi planlıyor.

Sermaye harcamalarının 600-700 milyon dolar aralığında olması beklenirken, hissedarlara toplam 1,5 milyar dolarlık sermaye geri dönüşü öngörülüyor.