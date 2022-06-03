YUMBİR Başkanı Afyon: Önce maliyetler araştırılsın

Hilal SÖNMEZ / KAYSERİ

Rekabet Kurulu’nun, yumurta üretimi alanında faaliyet gösteren 17 teşebbüs hakkında açtığı soruşturmaya yönelik açıklamada bulunan Yumurta Üreticileri Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, “İlgili kurumların araştırmasına saygımız var. Ancak böyle bir durumun söz konusu olduğuna inanmıyorum” dedi.

Yumurtacıların ileriye dönük fiyat belirlemesi ve marketlerdeki yumurta fiyatlarını kontrol etmesi şeklindeki soruşturmanın tamamlandığında gerçeklerin ortaya çıkacağını kaydeden YUM-BİR Başkanı İbrahim Afyon, asıl araştırılması gereken konunun maliyetler olduğunu söyledi.

Her sektörde faaliyet gösteren kişi ve kurumların çeşitli konularda birbirleriyle istişare halinde olduklarını söyleyen Afyon, “İstişarede bulunmaları kartel oluşturdukları anlamına gelmez. Yumurtacılar çok uzun süredir zaten zararına satış yapıyor. Eğer böyle bir durum söz konusu olsaydı bunca zaman zararına satış yapılmazdı. Biz iletişim halinde bir önceki haftanın değerlendirmesini yapar, üretici için çeşitli veriler ortaya koymaya çalışırız. Ayrıca bu verileri devlet kurum ve kuruluşlarıyla da paylaşırız. Bunun ileriye dönük fiyat belirlemeyi amaçlayan bir organizasyonla ilgisi yok.” diye konuştu.

Tedarikçilerin marketlere verdikleri fiyatları da birlikte koordine etmeleri gibi bir durumun söz konusu olmadığını aktaran YUM-BİR Başkanı, “Asıl odaklanılması gereken konu yumurta fiyatlarının neden yükseldiğidir. Tedarikçilerin marketlere verdikleri fiyatları birlikte koordine etmeleri gibi bir durumun söz konusu olduğuna inanmıyorum ancak yine de araştırma sonucunu bekleyip görmek gerekir. Asıl araştırılması gereken konu maliyetlerdeki artıştır.” ifadelerini kullandı.