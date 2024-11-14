Yumurta fiyat artışının sebebi marketlerdeki fiyat makası mı?

"Bir koli yumurtanın 250 lira civarında olduğu söylentileri var. Ulusal marketlerde bir koli yumurtanın fiyatı ise 140 lira civarında" diyen Yumurta Üreticileri Merkez Birliği Başkanı İbrahim Afyon, yumurta üretiminde herhangi bir düşüşün söz konusu olmadığını belirtti.

Piyasada bahsedilen fiyat artışının marketlerdeki fiyat makaslarından kaynaklandığını belirten Afyon, Konya'da görülen kuş gribi vakalarına da değindi: "Bu, kuş gribinden kaynaklanan bir sorun olmadı. Üretim devam etti, piyasaya yumurta sevki hiçbir şekilde aksamadı. Bazı tüccarlar bu durumda yeni tedarikçi aradı. Yeni tedarikçi arayışında piyasada bir algı oluştu. Bu durum sadece o bölgenin alıcısına özeldi. Fırsatçılar bunu genele yaymaya çalıştı. Yumurta bulunamıyor diye arayışa giriyormuş gibi yaptılar. Şu an herhangi bir sıkıntı yok. Bütün taleplere cevap verebiliriz. "

Normal bir yumurtanın satış fiyatı 3,7 lira

Afyon, ulusal marketlerde yumurta fiyatlarının daha makul seviyelerde olması gerektiğini dile getirerek şunları kaydetti: "Şu an üreticiden normal bir yumurtanın satış fiyatı 3,7 lira civarında. Ulusal marketlerde bir koli yumurtanın fiyatı ise 140 lira civarında. Bahsedilen yüksek fiyatlara tüketicilerimiz itibar etmesinler. Hatta bu konuda duyarlı olmalılar" Üreticilerin karşı karşıya kaldıkları maliyetlere de dikkati çeken Afyon, üreticilerin bugün itibarıyla zarar etmediklerini ve maliyetlerini karşıladıklarını sözlerine ekledi.