Yumurta ihracatı 'damızlık' talebiyle artıyor

Türkiye'nin yumurta ihracatı yılın 5 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63 artarak 151 milyon 410 bin dolara yükseldi.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, salgınla beraber hem iç hem dış pazarda yumurta talebinin arttığını söyledi. Ancak bu artışın sofralık yumurtadan kaynaklanmadığını belirten Girit, "Bu yükselişin sebebi damızlık yumurta. Özellikle son günlerde Rusya, İran, Kazakistan gibi ülkelere çok yoğun bir şekilde göndermeye başladık." dedi.

Satılan damızlık yumurtaların etlik piliç yetiştiriciliği için kullanıldığına işaret eden Girit, Türkiye'nin yumurta üretiminde dünyada ilk 10 ülke arasında yer aldığına dikkati çekti.

Rusya ilk sıraya yükseldi

Yumurta ihraç edilen ülkeler arasında Rusya ilk sıraya yükseldi.

Ocak-Mayıs 2020'de 1 milyon 734 bin dolar olan Rusya'ya yumurta ihracatı bu yılın aynı döneminde 26 milyon 565 bin dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde Birleşik Arap Emirliklerine olan yumurta ihracatı ise 10 milyon 552 bin dolardan 23 milyon 342 bin dolara çıktı.

Uzun yıllardır yumurta ihracatında ilk sırada yer alan Irak ise 20 milyon 328 bin dolarla 3'üncü sırada yer aldı.