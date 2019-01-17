Yumurta üretimi kasımda düştü

17 Ocak 2019

Türkiye İstatistik Kurumu, geçen yılın kasım ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, yumurta üretim miktarı Kasım 2018'de bir önceki aya göre yüzde 2,3 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 arttı. Geçen yılın kasım ayında 1,7 milyar adet tavuk yumurtası üretildi.

Söz konusu ayda kesilen tavuk sayısı, bir önceki aya göre yüzde 0,2 azalarak 100 milyon adet oldu. Kasım 2017'ye göre kesilen tavuk sayısı da yüzde 1,5 düşüş gösterdi.

Kesilen hindi sayısı, geçen yılın kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 10,2 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,5 arttı ve 521 bin adet oldu.

Tavuk eti üretimi, Kasım 2018'de bir önceki aya göre yüzde 4,1, Kasım 2017'ye göre yüzde 2,5 düşüşle 174 bin 483 ton olarak gerçekleşti. Hindi eti üretimi de geçen yılın kasım ayında, ekime kıyasla yüzde 12,6, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 azalış kaydetti. Kasım 2018'de 4 bin 954 ton hindi eti üretildi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre tavuk eti üretimi, Kasım 2018'de bir önceki aya göre yüzde 0,7 artarken, takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise yıllık bazda yüzde 2,5 azalış olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA