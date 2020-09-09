Yumurtacı ihracat için destek istiyor

09 Eylül 2020

HİLAL SÖNMEZ

Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUMBİR) Başkanı İbrahim Afyon, bu yıl yumurta ihracatında yüzde 15’lik daralma beklediklerini, devletin vereceği desteklere bağlı olarak daralmanın büyüme yönlü de değişebileceğini söyledi. Türkiye’de şu anda 1100 yumurta üreticisi olduğunu ve bunların yaklaşık 450’sinin ihracat odaklı çalıştığını vurgulayan İbrahim Afyon, yumurta üreticilerinin iç ve dış piyasada üretim maliyetlerinden kaynaklı yaşadıkları sıkıntıları DÜNYA’ya açıkladı.

Maliyet artışı ihracatta rekabet avantajımızı kaybettirdi

Afyon, üreticilerin iç piyasada büyük ölçüde zararına satış yaptığını, dış piyasada ise maliyetler yüzünden diğer ülkelere karşı dezavantajlı durumda olduklarını söyledi.

Yumurta ihracatının 2019 yılında 420 milyon dolar seviyelerinde gerçekleştiğini aktaran Afyon, “İhracat noktasında 2020 yılında yüzde 15 gibi bir daralma bekliyoruz. Ancak, devlet destek verirse daralma bir yana 420 milyon dolar olan ihracatı bu yıl çok rahat 450 milyon dolara taşırız” dedi. Şu anda Türkiye’den 27 ülkeye ihracat yaptıklarını ancak ürünlerini değerinde satamadıklarını belirten Afyon, “Özellikle Körfez pazarında rekabetçi ortamı yakalayamıyoruz. Bizim hem üretim maliyetlerimiz hem de lojistik maliyetlerimiz yüksek. Bu durumda diğer ülkelere karşı bizi dezavantajlı duruma düşürüyor. Bu durumda devletimizin bize destek olması ve maliyetlerimizi düşürerek bizi dış pazarda rekabet edebilir seviyeye taşıması gerekiyor” dedi.

"Acilen yumurta konseyi oluşturulmalı"

Dış pazarda rekabetçi bir konuma gelebilmek için hem iç piyasada alınması gereken birtakım önlemler olduğunu hem de üretim maliyetlerini düşürecek adımların atılması gerektiğini kaydeden YUMBİR Başkanı İbrahim Afyon, “Acilen iç piyasada fiyatımızı belirleyecek bir yumurta konseyinin oluşturulmasına ihtiyacımız var. Yumurta konseyinin belirleyeceği bir taban fiyat ile iç pazarda üreticinin zararına satışlarının engellenmesi gerekiyor. İç piyasanın toparlanması ile dış piyasanın da hareketleneceğine inanıyorum. Ayrıca, yurtdışından ithal ettiğimiz mısır ve soya küspesi bizim için çok ciddi maliyet yükü oluşturuyor. Biz Türkiye’de yaklaşık 360 tane yumurtayı 20 dolara mal ederken, rakiplerimiz 15 dolara mal edebiliyor. Bizden daha ucuza mal ettikleri ürünlerini yurtdışında pazara ulaştırırken de bizim fiyatlarımızı gözeterek daha aşağı fiyatlar sunuyorlar. Dolayısıyla dış pazarda rekabetçi olamıyoruz” ifadelerini kullandı.

Soya küspesi üretiminin devlet eliyle yerlileştirilmesi ile yumurta üreticilerinin önemli bir kazanım sağlayabileceğini dile getiren Afyon, diğer yanda da üreticilerin, Körfez ve Afrika ülkelerine yapılacak ihracatta da devletin desteğini beklediklerini söyledi. Afyon, “Körfezde pazarı yakaladık ama fiyat tutturamadığımız için kalıcı olamıyoruz. Kalıcı olabilmemiz için devletin desteğine ihtiyacımız var. Afrika’da ise yeni kapıların açılabilmesi için yine devletin desteğine ihtiyacımız var” diye konuştu.