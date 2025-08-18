Yumurtada fiyat artışı sürüyor: Okulların açılmasıyla 'Mayıs çukuru' bitecek

'Mayıs çukuru' olarak bilinen talebin düşük seyrettiği dönemde 100 liraya kadar gerileyen yumurtanın 30'lu kolileri, son haftalarda marketlerde 160-170 lira aralığında satılıyor.

"Üretici bir tık daha yükselirse mayıs çukurundan çıkacağız"

Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, yumurtanın içerdiği protein, vitamin ve minerallerle en ucuz ve en önemli besin kaynaklarından biri olduğunu belirtti. Fiyatlardaki dalgalanmaların talep ve üretimdeki değişimden kaynaklandığını vurgulayan Afyon, "Üretici maliyet tarafında ama piyasa üstte. Üretici bir tık daha yükselirse mayıs çukurundan tam anlamıyla çıkacağız" dedi.

Üreticiden çıkış fiyatının 3 lira civarında olduğunu, ambalaj, nakliye ve market payıyla birlikte satış fiyatlarının 5,5 lirayı bulduğunu ifade eden Afyon, "Üreticiden çıkış fiyatının yüzde 10 daha yükselmesi bizim açımızdan daha iyi olacak" değerlendirmesini yaptı.

"Hızlı talep artışı fiyatları yukarı taşıyabiliyor"

Marketlerde 30'luk koli fiyatlarının 160-170 liralarda olmasını makul bulduklarını belirten Afyon, buralarda kalmasını beklediklerini anlattı. Afyon, haziran ayına kadar gençleştirme nedeniyle üretimde azalma olduğunu, temmuzla birlikte artışın başladığını belirterek, "Üretim daha da artacak ve 9'uncu ayda üretimimiz eski seviyesine rahatlıkla dönecektir. Okulların açılmasıyla fiyatlar biraz daha artar ama bu fırsatçılık olarak nitelendirilmesin. O dönemde yumurtaya daha çok talep gösteriliyor. Aracılır, tüccarlar yumurtayı korkusuzca kamyon kamyon alıyor. Hızlı talep artışı fiyatları yukarı taşıyabiliyor" ifadelerini kullandı.

"Yüksek fiyatlara talep göstermesinler"

İhracatta kota uygulamasının sürdüğünü, fazlalığın dış piyasaya gönderilebileceğini belirten Afyon, tüketicilere de "Yumurtamız bol miktarda ve ülkeye yetecek düzeyde hatta fazlası var. Tüketiciler, aşırı fiyatlanmaları takip etsinler yüksek fiyatlara talep göstermesinler" uyarısında bulundu.