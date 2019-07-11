Yumurtada KDV kaldırılsın
Yumurta ihracatının Irak’ta yaşanan 'alımı durdurma' krizi Meclis gündemine taşındı. Muhalefet partileri krizi aşmak için fiyatlar normale dönene kadar üreticilerin kredi borçları ve sigorta primlerinin ertelenmesi talebinde bulundu.
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