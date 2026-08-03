Yunanistan 4,7 milyar Euro erken borç ödemesi yapacak

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Yunanistan, kamu maliyesini güçlendirme stratejisi kapsamında borç geri ödemelerini hızlandırıyor. Haziran ayında gerçekleştirilen ilk erken ödemenin ardından hükümet, 2026 yılı bitmeden toplam 4,7 milyar Euro tutarında iki yeni erken ödeme daha yapmayı planlıyor. Hedef, ülkenin borç profilini iyileştirmek, gelecekteki borçlanma ihtiyacını azaltmak ve borcun milli gelire oranındaki düşüşü hızlandırmak.

İlk ödeme Ekim'de, ikinci ödeme Aralık'ta

Plana göre ilk aşamada, Avrupa Finansal İstikrar Fonu'ndan (EFSF) kullanılan kredilerin 2,5 milyar euroluk bölümü ekim ayı sonuna kadar erken ödenecek. Ardından 15 Aralık'ta, Yunanistan'ın dört büyük bankasının elinde bulunan ve vadesi aynı gün dolacak 2,2 milyar euroluk tahvil itfa edilecek. Böylece 2026 yılı için planlanan erken ödeme programı tamamlanmış olacak.

Amaç Avrupa'nın en borçlu ülkesi unvanını bırakmak

Atina yönetimi, bu adımlarla Avrupa Birliği'nin en borçlu ülkesi konumundan çıkmayı hedefliyor. Haberde yer alan değerlendirmelere göre, yıl sonuna kadar İtalya'nın borç yükü bakımından Yunanistan'ı geride bırakabileceği öngörülüyor.

Kasada 30 milyar Euro'nun üzerinde rezerv bekleniyor

Yunanistan bu yıl finans piyasalarından yaklaşık 7,75 milyar Euro kaynak sağladı. Hükümet, yıl sonunda nakit rezervlerinin 30 milyar Euro'nun üzerine çıkmasını bekliyor. Yetkililere göre erken borç ödemeleri, uluslararası yatırımcıların güvenini artırırken gelecekteki borçlanma maliyetlerini de aşağı çekebilir.

Borcun milli gelire oranında hızlı düşüş bekleniyor

Yunanistan'ın Orta Vadeli Mali Stratejisi'ne göre kamu borcunun GSYH'ye oranının 2025 sonundaki yüzde 146,1 seviyesinden 2026 sonunda yüzde 136,8'e gerilemesi bekleniyor. Uzun vadeli hedef ise kamu borcunu 2033-2034 döneminde yüzde 100'ün altına indirmek. Haberde ayrıca, ekonomik büyümenin ciddi şekilde yavaşladığı olumsuz senaryolarda bile ülkenin borç sürdürülebilirliği görünümünün olumlu kaldığı ifade ediliyor.