Yunanistan borç yükünü hızla azaltıyor! 2,5 milyar Euro'luk erken ödeme daha masada

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Avrupa'nın borç kriziyle uzun yıllar mücadele eden Yunanistan, mali disiplin politikalarında yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Atina yönetimi, uluslararası kurtarma paketlerinden kalan borçların bir kısmını planlanandan önce kapatarak hem faiz yükünü azaltmayı hem de uluslararası piyasalardaki güvenilirliğini daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

Yunanistan hükümeti, 2026 yılı bitmeden ikinci bir erken kredi geri ödemesi yapmayı değerlendiriyor. Yaklaşık 2,5 milyar Euro tutarındaki ödeme, 15 Haziran'da gerçekleştirilen ilk erken ödemenin ardından gelecek.

Ancak nihai karar, piyasa koşullarına ve devletin finansman ihtiyacına göre verilecek. Yetkililer, yılın ilerleyen döneminde uluslararası tahvil piyasalarına yeniden çıkılıp çıkılmayacağının belirleyici olacağını ifade ediyor. Eğer yeni tahvil ihracına ihtiyaç duyulmazsa, finansman açığının kısa vadeli hazine bonolarıyla karşılanması planlanıyor.

Bu yıl tahvil piyasalarından 7,75 milyar Euro topladı

Yunanistan bugüne kadar 2026 yılı içinde uluslararası tahvil piyasalarından yaklaşık 7,75 milyar Euro kaynak sağladı.

Eylül ayından sonra ise 2027 ve sonrasını kapsayacak yeni erken ödeme stratejisinin de netleştirilmesi bekleniyor. Bu plan, ülkenin uzun vadeli borç yönetimi programının önemli parçalarından biri olacak.

Hedef: Borç oranında İtalya'nın altına inmek

Atina yönetiminin temel hedefi, kamu borcunun milli gelire oranını mümkün olduğunca hızlı düşürmek.

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Nisan 2026 Mali Görünüm raporuna göre Yunanistan'ın borç/GSYH oranının 2025'te yüzde 145,7'den 2026'da yüzde 136,9'a gerilemesi bekleniyor.

Aynı dönemde İtalya'nın borç oranının ise yüzde 138,4'e yükselmesi öngörülüyor. Bu gerçekleşirse Yunanistan, onlarca yıl sonra ilk kez İtalya'dan daha düşük borç yüküne sahip ülke konumuna gelecek.

Kurtarma kredileri 10 yıl erken kapatılacak

Yunanistan, uluslararası kurtarma programlarından çıktıktan sonra erken geri ödeme politikasını borç yönetiminin temel unsurlarından biri haline getirdi.

Hükümet, ilk kurtarma paketi kapsamında kullanılan 31,6 milyar Euro'luk krediyi 2041 yerine 2031 yılına kadar tamamen kapatmayı amaçlıyor.

Bu stratejiyle gelecekteki yeniden finansman ihtiyacının azaltılması, faiz maliyetlerinin düşürülmesi ve ülkenin uluslararası sermaye piyasalarındaki konumunun güçlendirilmesi hedefleniyor.

Faiz yükü hâlâ yüksek seviyede

Borç oranı hızla geriliyor olsa da Yunanistan'ın faiz ödemeleri hâlâ yüksek seviyelerde bulunuyor.

Yunanistan Mali Konseyi'nin verilerine göre ülke, İtalya'nın ardından Euro bölgesinde en yüksek ikinci faiz yükünü taşıyor. Borç servis maliyetleri, gayrisafi yurt içi hasılanın yaklaşık yüzde 3,2'sine ulaşıyor. Bu oran, ülkenin savunma harcamalarına yakın bir büyüklüğe karşılık geliyor.

Yatırımcı güveni güçleniyor

IMF, Avrupa Komisyonu ve uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları son değerlendirmelerinde Yunanistan'ın güçlü bir mali toparlanma sürecine girdiğine dikkat çekiyor.

Sürdürülen bütçe fazlaları, ekonomik büyüme ve ihtiyatlı borç yönetimi sayesinde ülke yeniden yatırım yapılabilir kredi notuna kavuşurken, borçlanma maliyetleri de Euro bölgesindeki birçok daha yüksek kredi notuna sahip ülkeyle rekabet edebilir seviyelere geriledi.