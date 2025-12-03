Yunanistan borcunu erken ödeyecek

Avrupa İstikrar Mekanizması (ESM), Yunanistan’ın Yunan Kredi Kolaylığı (GLF) kapsamında aldığı 5,29 milyar Euro'luk krediyi erken geri ödemesini onayladı. Karara göre Yunanistan, ilk kurtarma paketi çerçevesinde aldığı kredilerin bir bölümünü 15 Aralık’ta planlanandan önce kapatacak.

Orantılı geri ödeme şartı askıya alındı

ESM ve Avrupa Finansal İstikrar Fonu’nun (EFSF) yönetim kurulları, erken ödeme nedeniyle normalde devreye giren “orantılı geri ödeme” yükümlülüğünü askıya aldı. Bu sayede Yunanistan, GLF kapsamındaki erken geri ödemeye karşılık ESM ve EFSF’ye ek bir ödeme yapmak zorunda kalmayacak. Ayrıca, ekonomik uyum programının sonunda oluşturulan özel likidite hesabındaki fonların bu erken ödeme için kullanılmasına da izin verildi.

Piyasalar için olumlu sinyal

ESM Yönetici Direktörü Pierre Gramegna, erken ödeme kararının Yunanistan ekonomisindeki iyileşmenin bir göstergesi olduğunu belirtti. Gramegna, bu adımın ülkenin kamu borç yapısını iyileştirdiğini, mali duruşunu güçlendirdiğini ve finansal piyasalara olumlu bir sinyal verdiğini vurguladı. ESM ve EFSF’nin, Yunanistan’ın uzun vadeli büyüme ve borç sürdürülebilirliği hedeflerine destek vermeyi sürdüreceğini ifade etti.

İlk kurtarma programının parçasıydı

Yunanistan, erken ödeme talebini 2033-2041 yılları arasında vadesi dolacak GLF kredilerini kapsayacak şekilde yaptı. Bu krediler, 2010 yılında başlayan ilk kurtarma programının parçasıydı. Program kapsamında 14 Euro bölgesi ülkesi tarafından toplam 52,9 milyar Euro tutarında kredi sağlanmış, bunun 31,6 milyar Euro'luk bölümü halen geri ödenmemiş durumda.

Son erken ödeme 2024'te gerçekleştirildi

Yunanistan, Uluslararası Para Fonu’na (IMF) olan borçlarını 2022’de planlanandan iki yıl önce kapatmıştı. GLF kapsamındaki son erken ödeme ise 2024 yılında gerçekleştirilmişti. Yeni onayla birlikte ülke, borç yükünü azaltma sürecinde önemli bir adım daha atmış oldu.