Yunanistan emlak piyasası Türk yatırımcıların akınına uğradı

Komşu ülke Yunanistan'dan gelen son verilere göre Türk yatırımcıların emlak alımları yönünü hızla sınır ötesine çevirdi. Özellikle Yunanistan emlak piyasası Türkiye merkezli işletmelerin ve yüksek hacimli yatırım sermayesinin ana hedefi haline geldi. Resmi raporlar, Türk yatırımcıların sadece başkent Atina ve Pire'yi kapsayan geniş Attika bölgesine değil, aynı zamanda kuzeydeki Selanik kentine ve çeşitli Ege adalarına da yoğun ilgi gösterdiğini ortaya koydu.

İsrailli yatırımcıların da uzun süredir tercih ettiği Atina'nın güney sahil bölgeleri en çok rağbet gören prestijli yerler arasında öne çıktı. Yunanistan Merkez Bankası tarafından açıklanan geçici verilerine dayanan Ankara'daki Yunan Büyükelçiliği raporu, bu alanda oldukça çarpıcı rakamlar sundu. Türkiye'den Yunanistan'a yönelik doğrudan yabancı yatırım girişleri 2025 yılında toplam 237 milyon euro olarak kayıtlara geçti. Bu rakam 2024 yılında 299 milyon euro seviyesindeydi.

Yunanistan emlak piyasasında Türk sermayesi yoğunlaştı

Yıllık bazda yaşanan hafif düşüşe rağmen, Türk yatırımlarının Yunanistan genelindeki kümülatif büyüklüğü güçlü artışını sürdürüyor. Toplam yatırım miktarı 2024 yılındaki 762 milyon euro seviyesinden yüzde 25 artışla 2025 yılında 950 milyon euro sınırına ulaştı. Üç yıllık periyot ayrıntılı olarak incelendiğinde, Yunanistan'daki Türk yatırımları 638 milyon euro artarak neredeyse tam üç katına çıktı.

Doğrudan yatırımların bileşimi büyük ölçüde ülkedeki gayrimenkul alımlarından oluşuyor. Sadece Türk vatandaşlarının bireysel mülk alımları, 2025 yılındaki 237 milyon euroluk toplam yatırımın 214 milyon euroluk aslan payını oluşturdu. Son derece benzer bir eğilim önceki yıllarda da pazar genelinde hakimdi.

Doğrudan yatırımlar gayrimenkul sektörüne yöneldi

Türk alıcılar 2024 yılında 299 milyon euroluk toplam yatırımın 293 milyonluk devasa kısmını doğrudan mülk edinimine ayırdı. Bu eğilim 2023 yılında 115 milyon euroluk toplam yatırımın 107 milyonunun emlak sektörüne aktarılmasıyla ivme kazanmıştı. İstatistiklere göre Türk yatırımcılar son üç yıl içinde Yunan gayrimenkullerine toplam 614 milyon euro harcadı.

Türk sermayesinin Yunanistan'a akışının aksine, Yunanistan'dan Türkiye'ye yönelik doğrudan yabancı yatırımlar oldukça keskin bir düşüş yaşadı. Türkiye'deki Yunan yatırımları 2023 yılında sadece 14 milyon euro seviyesinde kalmıştı. Bu kısıtlı miktar 2024 yılında 13 milyon euroya, 2025 yılında ise büyük bir gerilemeyle sadece 10 milyon euroya düştü.

Yunan işletmeler Türkiye pazarından uzaklaştı

Net akışlar 2022 yılında eksi 29 milyon euro ile bazı Yunan şirketlerinin piyasadaki yatırımlarını geri çektiğini açıkça göstermişti. Büyükelçilik raporuna göre, Türkiye'deki toplam Yunan doğrudan yabancı yatırımı 2024'teki 183 milyon eurodan 2025 yılında yüzde on iki azalarak 160 milyon euroya geriledi. Sonuç olarak, her iki ülkenin karşılıklı makroekonomik yatırım verileri, sermaye akışının tek yönlü bir ivme kazandığını ve Yunan gayrimenkullerinin Türk yatırımcılar için kalıcı bir güvenli liman trendi oluşturduğunu net bir biçimde gösteriyor.