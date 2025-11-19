Yunanistan hane halkı serveti 1 trilyon Euro'yu aştı

Yunanistan’da hane halkı serveti, 2022’den bu yana güçlü bir toparlanma göstererek 2025’in ilk çeyreğinde 1 trilyon Euro'yu aştı.

Avrupa Merkez Bankası verilerine göre bu seviye, ülkenin 2011’den beri gördüğü en yüksek hanehalkı serveti düzeyini temsil ediyor. Toplam servetteki artış hem finansal hem de finansal olmayan varlıkların değer kazanmasından kaynaklandı.

Finansal varlıkların payı yüzde 33’e yükseldi

2018’de Yunan ekonomisinin toparlanmaya başladığı dönemde hane halkı serveti yaklaşık 800 milyar Euro düzeyindeydi. Bu varlıkların yüzde 73’ü gayrimenkul ve diğer fiziksel varlıklar, yüzde 27’si ise finansal varlıklardan oluşuyordu.

2025’e gelindiğinde toplam servet 200 milyar Euro'dan fazla artarken finansal varlıkların payı yüzde 33’e yükseldi.

Kredi notunu geri kazandı

Varlık kategorilerinin tamamı değer kazanırken, finansal varlıklardaki artış daha hızlı gerçekleşti. Bu yükselişte Yunanistan’ın yatırım yapılabilir kredi notunu geri kazanması ve finansal piyasalara artan güven etkili oldu.

Zenginlerin tercihi gayrimenkul

Yunanistan’da hanehalkının yüzde 90’ı servetinin büyük kısmını gayrimenkulde tutmaya devam ediyor. En zengin yüzde 10’luk kesimde ise portföyler daha çeşitli; finansal varlıkların toplam servet içindeki payı yüzde 45’e kadar çıkıyor.