Yunanistan menşeli bazı boruların ithalatına soruşturma

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Sarkusyan Elektrolitik Bakır Sanayii ve Ticaret AŞ tarafından yapılan başvurunun incelenmesi neticesinde, Yunanistan menşeli "rafine edilmiş bakırdan ince ve kalın borular" ürününde mevcut dampinge karşı önlemin yürürlükten kalkması halinde, dampingin ve zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesi muhtemel görüldüğünden nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verildi.