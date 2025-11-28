Yunanistan’da banka mevduatları 2,3 milyar Euro azaldı

Yunanistan Merkez Bankası’nın (BoG) açıkladığı resmi verilere göre, Ekim 2025’te şirketlerin banka mevduatları 2,3 milyar Euro azaldı. Bir önceki ayda ise şirket mevduatlarında 2,7 milyar Euro'luk güçlü bir artış kaydedilmişti. Şirket mevduatlarındaki yıllık artış oranı sınırlı bir değişimle yüzde 12,3 seviyesinde kaldı.

Hanehalkı mevduatlarında sınırlı artış

Aynı dönemde hanehalkı ve özel kâr amacı gütmeyen kuruluşların mevduatları 222 milyon Euro arttı. Eylül ayında bu kalemde 95 milyon Euro'luk düşüş yaşanmıştı. Hanehalkı mevduatlarının yıllık artış oranı yüzde 3,1’den yüzde 3,4’e yükseldi.

Toplam mevduatlarda negatif seyir

Ekim ayında toplam mevduatların net aylık akışı 2,576 milyar Euro eksi verdi. Bu rakam, Eylül 2025’teki 3,058 milyar Euro'luk pozitif akışla keskin bir tezat oluşturdu. Özel sektör mevduatları toplamda 2,129 milyar Euro geriledi.

Genel kamu mevduatları Ekim ayında 447 milyon Euro azalırken, yıllık büyüme oranı yüzde 32,4’ten yüzde 18,7’ye düştü. Sigorta şirketleri ve diğer finansal kuruluşların mevduatları ise 38 milyon euro azalarak düşüş eğilimini sürdürdü.