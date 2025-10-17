Yunanistan'da günlük çalışma süresi 13 saate çıkarıldı

Yunanistan Parlamentosu, yoğun protestolar ve sert muhalefete rağmen, özel sektörde günlük çalışma süresinin 8 saatten 13 saate çıkarılmasına izin veren yasa tasarısını kabul etti. Yeni düzenleme yalnızca özel sektörü kapsıyor ve uygulanması zorunlu değil; “tercihe dayalı” olarak tanımlanıyor.

Yılda 37 iş gününü geçmeyecek

Yasa ile çalışanlar, yılda toplam 37 iş gününü geçmemek koşuluyla, ayda en fazla üç gün 13 saate kadar mesai yapabilecek. Bu düzenlemeyle Yunanistan, Avrupa Birliği içinde günlük 13 saate varan çalışma süresine olanak tanıyan ilk ülke konumuna geliyor.

Parlamentoda kabul edilen yasa, çalışanların fazla mesaiyi reddetmeleri durumunda işten çıkarılmaya karşı korunmasını da içeriyor. Ayrıca, kısa vadeli işe alımlarda işverenlere esneklik sağlanıyor ve işçi-işveren anlaşmasıyla yıl boyunca haftada dört gün çalışma modeli uygulanabiliyor.

Fazla mesai ücreti yüzde 40 zamlı

Yeni yasa, AB düzenlemelerine uyumlu şekilde toplam haftalık çalışma süresinin 48 saati aşmamasını şart koşuyor. Standart uygulama haftada 40 saat olarak korunuyor; fazla mesai ise yüzde 40 zamlı ücretlendirilecek.

Yunan hükümeti, esnek mesai düzenlemesinin ülkenin yaşlanan nüfusu ve kalifiye iş gücü eksikliği nedeniyle iş piyasasını canlandıracağını savunuyor. Özellikle turizm, hizmet ve sanayi sektörlerinde istihdam açığını kapatacağı öngörülüyor.

Sendikalar tepkili: İşverenlere sömürü alanı

Sendikalar, bu yasanın işçilerin pazarlık gücünü zayıflatacağını ve zaten düşük ücretlerin hâkim olduğu ülkede işverenlere “yasal fazla sömürü alanı” açacağını belirtiyor. Kayıt dışı istihdamın yaygın olduğu Yunanistan’da yeni düzenlemenin işçilerin hak kaybına yol açacağı endişesi dile getiriliyor.

Tasarı, eylül ayında ülke genelinde iki büyük greve ve çok sayıda protestoya neden oldu. Atina ve Selanik başta olmak üzere birçok kentte binlerce kişi sokaklara çıkarak yasanın geri çekilmesini talep etti.

Haftalık ortalama çalışma süresi 40 saat

Eurostat verilerine göre Yunanistan’da haftalık ortalama çalışma süresi 40 saat ile Avrupa’nın en yüksek oranlarından biri. Almanya’da ortalama haftalık mesai 34 saat seviyesindeyken, Hollanda’da bu süre 32 saate kadar düşüyor.

Yunanistan, geçen yıl da ekonomik büyüme hedefiyle belirli sektörlerde haftada altı gün çalışma uygulamasını devreye almıştı. Ancak işçilerin yaşam kalitesi ve gelir düzeyinde gözle görülür bir iyileşme sağlanamadı.

Ekonomik krizin gölgesi sürüyor

Ülke, 2009-2018 yılları arasında yaşanan borç krizi döneminde ağır kemer sıkma politikalarına maruz kaldı. Son yıllarda toparlanma belirtileri görülse de maaşlar kriz öncesi seviyelere tam olarak dönemedi. Eurostat’a göre Yunanistan’da alım gücü, AB ortalamasının en düşükleri arasında yer alıyor.

Hükümet, yeni yasanın rekabetçiliği artıracağını savunurken, muhalifler bunun “esnek çalışma” adı altında iş güvencesini gerileteceğini öne sürüyor. Tartışmaların önümüzdeki dönemde de yoğun şekilde sürmesi bekleniyor.