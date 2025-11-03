Yunanistan’da imalat sektörü büyüdü

S&P Global tarafından açıklanan verilere göre, Yunanistan’ın imalat satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Ekim ayında 52,0’dan 53,5’e yükseldi. Bu artış, sektörün önceki aya göre daha hızlı bir büyüme sürecine girdiğine işaret ediyor.

İstihdamda güçlü artış

Üretim hacmi ve iç piyasadan gelen yeni siparişlerde artış gözlenirken, ihracat siparişlerinde hafif bir düşüş yaşandı. İstihdamda ise güçlü bir artış kaydedildi; özellikle tam zamanlı işe alımların artması, biriken iş yüklerinin azalmasına yardımcı oldu.

Şirketler, tedarik zinciri gecikmeleri ve hammadde kıtlığının etkilerini hafifletmek amacıyla girdi alımlarını ve stoklarını önemli ölçüde artırdı. Bu durum, girdi maliyetlerinde daha hızlı bir yükselişe yol açtı. Ancak, firmaların uyguladığı indirim stratejileri sayesinde nihai ürün fiyatlarındaki artış sınırlı kaldı.

İş dünyası güveni ise Mayıs ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Bu iyimserliğin ardında, yeni yatırım planları ve siparişlerdeki artış beklentisi bulunuyor.

S&P Global, Yunanistan’da sanayi üretiminin 2025 yılında yüzde 1,4 oranında artmasını öngörüyor.