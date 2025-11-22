Yunanistan'da turist sayısı arttı ama turizm gelirleri geride

Bank of Greece’in açıkladığı verilere göre, Yunanistan’ın Eylül 2025 turizm performansı gelirlerde gerileme, ziyaretçi sayısında ise artış yönünde seyretti.

Kişi başı ortalama harcama yüzde 7,8 azaldı

Ülkeye gelen yabancı turist sayısı yüzde 3,6 artmasına rağmen, kişi başı ortalama harcama yüzde 7,8 azaldı. Bu durum turizm gelirlerinin toplamda yüzde 3,6 düşerek 3,42 milyar euroya gerilemesine yol açtı.

Euro Bölgesi'nde yüzde 13’lük gerileme

En dikkat çekici düşüş, Yunanistan’ın en büyük pazarını oluşturan AB ülkelerinden geldi. AB vatandaşlarının yaptığı harcamalar yüzde 10,2 azalarak 1,8 milyar Euro'ya indi. Euro Bölgesi’nden elde edilen gelirlerde ise yüzde 13’lük gerileme yaşandı. Buna karşın AB dışı ülkelerden elde edilen gelirler yüzde 3,6 arttı.

Almanya gelirlerinde sert düşüş

Pazar bazında bakıldığında Almanya gelirlerde yüzde 28,3’lük sert düşüşle öne çıkarken, Fransa yüzde 20, İtalya ise yüzde 42,5 artış kaydetti. AB dışı pazarlarda İngiltere’den gelen gelirler yüzde 27,4 yükselirken, ABD’den elde edilen gelirler yüzde 19,5 azaldı.

3,14 milyar Euro fazla verdi

Eylül 2025’te turizm gelir-gider dengesi 3,14 milyar Euro fazla verdi ancak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,7 düşüş gösterdi. Buna rağmen turizm, hizmet gelirleri içinde belirleyici rolünü korumaya devam etti.