Yunanistan’dan İsviçre frangı kredilerinde uzlaşma hamlesi

2000’li yılların ortasında düşük faiz avantajı nedeniyle İsviçre frangı üzerinden konut kredisi kullanan 50 binden fazla Yunan vatandaşı, frangın Euro karşısında hızla değer kazanmasıyla ciddi ödeme artışlarıyla karşılaştı. Kur farkı nedeniyle aylık taksitlerin yükselmesi, binlerce borçluyu zor durumda bıraktı.

Borçlular ve bankalar açısından belirsizlik

Birçok borçlu, yaşanan kayıplar için tazminat talebiyle mahkemeye başvurdu. Ancak davaların büyük bölümünde nihai kararlar henüz çıkmadı. Bu süreç, hem borçlular hem de bankalar açısından belirsizliği artırdı.

Kur indirimi uygulanacak

Hükümetin hazırladığı plana göre, kalan İsviçre frangı cinsinden kredi bakiyeleri Euro'ya dönüştürülecek. Dönüşüm sırasında, borçluların gelir durumuna bağlı olarak yüzde 15 ile yüzde 50 arasında değişen kur indirimi uygulanacak. Plan gönüllülük esasına dayanacak.

Bankalara maliyeti 400-600 milyon Euro

Yunan bankaları için toplam maliyetin, katılım düzeyine bağlı olarak 400 milyon ila 600 milyon Euro arasında olması bekleniyor. Yetkililer, rakamların kesinleşmesi için başvuruların görülmesi gerektiğini belirtiyor.

Maliye Bakanlığı verilerine göre, halen yaklaşık 37 bin İsviçre frangı kredisi bulunuyor. Bunların yaklaşık 20 bini bankaların bilançosunda yer alırken, 17 bini tahsili gecikmiş alacak olarak kredi servis şirketleri tarafından yönetiliyor ya da “Hercules” programı kapsamında menkul kıymetleştirilmiş durumda.