Yunanistan'ın Titan'ı, Türk çimento şirketini satın aldı

Geçtiğimiz mayıs ayında Türkiye’deki en büyük yatırımı Adoçim’i 3,2 milyar liraya elden çıkaran Yunanistan merkezli çimento devi Titan Cement, hızlı bir dönüş yaparak Traçim Çimento için harekete geçti.

Traçim Çimento'nun tamamını 190 milyon dolara satın alan Yunan çimento devi, satış sürecinin 2026'ın ilk çeyreğinde tamamlanacağını bildirdi.

Ciroyu büyütecek, kârlılığı güçlendirecek

Kırklareli'de faaliyet gösteren ve yaklaşık 2,5 milyon ton çimento üretim kapasitesi bulunan Traçim'in yıllık satış gelirlerine 140 milyon doların üzerinde katkı sağlaması, operasyonel kârı ve hisse başına kârlılığı da artırması bekleniyor.

Türkiye pazarında küçülmeye gitmişti

Titan Cement, mayıs ayında Adoçim'deki hisselerini Muğla Çimento ve Yurt Çimento’ya devrederek, 17 yıl sonra Türkiye pazarında küçülmeye gitmişti.

100 yılı aşkın bir süredir çimento sektöründe olan Titan Cement, Yunanistan ve Türkiye'deki fabrikalarına ek olarak ABD, İngiltere, Fransa, İtalya, Bulgaristan, Sırbistan, Arnavutluk, Kosova, Makedonya ve Mısır'da da faaliyet gösteriyor. Şirketin toplam çalışan sayısı ise 6 bin 500.