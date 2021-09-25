Yunus Furkan Akbal, Genç MÜSİAD Başkanlığına yeniden seçildi

Genç Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (Genç MÜSİAD) 14'üncü Olağan Genel Kurulu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, MÜSİAD Kurucu Başkanı Erol Yarar, eski MÜSİAD Genel Başkanı Ömer Bolat'ın katılımıyla MÜSİAD Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı, kongrede yeni görev üstlenecek arkadaşlara başarılar dileyerek, "Şimdi önümüzde omuz omuza çalışacağımız 2 yılımız var. Genç MÜSİAD olarak bu 2 yılda birlikte çok güzel işler yapacağımıza, hatta siz gençlerin bizleri zorlayarak daha da azimli hareket etmemizi sağlayacağınıza inancım tamdır." dedi.

Asmalı, Anadolu topraklarının bin yıldır şehitlerin kanlarıyla yoğrulduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Çünkü vatan; şehit kanlarıyla yoğrulduğu zaman toprak olmaktan çıkar, vatan olur. İşte böyle vatan yaptık bu toprakları ve tarih boyunca kesintisiz bir mücadeleyle vatanımıza sahip çıktık. Tıpkı 15 Temmuz'da olduğu gibi, milletimizle beraber hep birlikte, topyekun sahip çıkmaya da devam ediyoruz. Cumhuriyet tarihimiz boyunca vatanımıza yönelik saldırılar, dolayısıyla verdiğimiz mücadele hiç eksilmedi. Bin yıllık sahibi de olsak bu topraklarda rahat bırakılmayacağımız bize hep hatırlatıldı. Bütün bu bin yıllık sürece dönüp baktığımızda MÜSİAD olarak fark ettiğimiz çok önemli bir konu ortaya çıkıyor; biz ne zaman iktisadi olarak güçlü olduysak o zaman her alanda aziz olduk."

Ekonomik gücün önemine işaret eden Asmalı, "Ekonomik olarak güçlü olmadığımız hiçbir dönemde başka alanlarda da güçlü olamadık." dedi.

Ticaret ve iktisatta ahlakın önemine vurgu yapan Asmalı, yeni yönetim döneminde yorulmadan koşmaya devam edeceklerini söyledi.

Asmalı, "Sizlere gerçekten güveniyoruz. Bunun da ilk adımı olarak, bu dönem ilk kez Genç MÜSİAD yönetiminden MÜSİAD yönetimine doğrudan 2 arkadaşımızı aldık. Yine diğer ilkler olarak; Karz-ı Hasen Başkanı ve MÜSİAD Kadın Başkanı'nı Genç MÜSİAD okulundan mezun olan kardeşlerimizden seçtik. Yönetim kurulumuzun yüzde 20'si 35 yaşın altında. En önemlisi tüzükte değişiklik yaparak bu dönem Genç MÜSİAD'ımız, direkt genel başkana bağlı olarak çalışacak." ifadelerini kullandı.

"Yeni hedeflerle, yeni projelerle, yenilenmiş bir ekiple yeni hedeflere yelken açacağız"

Yeniden seçilen Genç MÜSİAD Başkanı Yunus Furkan Akbal da, "Genç MÜSİAD'da bugün bir bayram gününü icra ediyoruz. Öncelikle şahsıma duymuş olduğunuz güvenden dolayı teşekkürlerimi sunarım. Sizlerin güvenine layık olabilmek için dün olduğu gibi bugün de var gücümüzle çalışacağız." diye konuştu.

Genç MÜSİAD'ın dönüşüm ve aksiyon mottosuyla yurt içinde ve dışında önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini aktaran Akbal, söz konusu çalışmaları anlattı.

Akbal, "Yeni hedeflerle, yeni projelerle, yeni bir motivasyonla, yenilenmiş bir ekiple ve yeni heyecanlarla yeni hedeflere yelken açacağız." dedi.

Yeni dönemde önceki dönemlerde olduğu gibi değerlerden taviz vermeyeceklerini belirten Akbal, "Geride bıraktığımız dönemde biriktirdiğimiz sermayemizi tüketip mirasyedi bir tavır içerisinde olmayacağız. Servetini sermayeye dönüştüren bir tüccar şuuruyla çok daha başarılı işlere imza atacağız. Yeni ve inovatif üretim, finans, rekabet ve iş modellerine odaklanacağız." şeklinde konuştu.