Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Doğan: Tarımsal finansman acilen güncellenmeli

Adana

Yaklaşık iki yıldır artırıl­mayan kredi limitlerinin yüksek enflasyon nedeniyle reel değeri­ni büyük ölçüde kaybettiğini ifa­de eden Doğan, mevcut uygulama­nın üreticilerin yatırım yapması­nı zorlaştırdığını vurguladı.

“Mevcut kredi limitleri piyasa gerçeklerini karşılamıyor”

Tarım sektöründe yatırımın devam edebilmesi için uygun fi­nansman mekanizmalarının ha­yati önem taşıdığına dikkat çeken Doğan, mevcut kredi limitleri­nin arazi fiyatlarındaki artışın ol­dukça gerisinde kaldığını belirtti. “Kredi limitleri enflasyon karşı­sında eridi” diyen Doğan, “Çiftçi­lerimiz bugün tarla, bağ veya bah­çe satın almak istediğinde mevcut kredi limitleri piyasa koşullarını karşılamıyor. Üreticimiz yatırım yapmak istiyor ancak finansma­na erişimde ciddi sıkıntılar yaşı­yor. Tarımsal üretimin sürdürüle­bilirliği için kredi limitleri her yıl enflasyon oranı dikkate alınarak güncellenmelidir” dedi.

“Beş yıllık satış yasağı yeniden düzenlenmeli”

Doğan, krediye konu olan ta­rım arazilerine getirilen beş yıllık satış yasağının da mevcut piyasa şartlarında yeniden değerlendi­rilmesi gerektiğini ifade etti. Söz konusu sürenin üç yıla indirilme­sinin hem üreticinin finansal es­nekliğini artıracağını hem de ta­rım arazisi piyasasında hareketli­liği sağlayacağını belirten Doğan, uzun süreli satış kısıtlamalarının yatırım kararlarını olumsuz et­kilediğini dile getirdi. Tarım sek­töründe yalnızca üretimde değil, arazi piyasasında da ciddi bir dur­gunluk yaşandığını belirten Do­ğan, finansmana erişimde yaşa­nan sorunların piyasayı adeta ki­litlediğini kaydetti.

“DFİF yeniden etkin kullanılmalı”

Doğan, ihracatçı üreticilerin uluslararası pazarlarda yeniden güç kazanabilmesi için Destek­leme ve Fiyat İstikrar Fonu'nun (DFİF) daha etkin şekilde devreye alınması gerektiğini belirtti. İhra­cat odaklı üretimin desteklenme­sinin yalnızca çiftçiye değil, ülke ekonomisine de önemli katkılar sağlayacağını belirten Doğan, ta­rımsal üretimin sürdürülebilirliği için finansman, destekleme poli­tikaları ve rekabet gücünü artıra­cak yapısal adımların eş zamanlı olarak hayata geçirilmesi gerekti­ğini sözlerine ekledi.