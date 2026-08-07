Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Doğan: Tarımsal finansman acilen güncellenmeli
Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından üreticilerin finansmana erişiminin her geçen gün zorlaştığını belirterek, tarla, bağ ve bahçe alımlarına yönelik sübvansiyonlu kredi limitlerinin günümüz ekonomik koşullarına göre acilen güncellenmesi gerektiğini söyledi.
Adana
Yaklaşık iki yıldır artırılmayan kredi limitlerinin yüksek enflasyon nedeniyle reel değerini büyük ölçüde kaybettiğini ifade eden Doğan, mevcut uygulamanın üreticilerin yatırım yapmasını zorlaştırdığını vurguladı.
“Mevcut kredi limitleri piyasa gerçeklerini karşılamıyor”
Tarım sektöründe yatırımın devam edebilmesi için uygun finansman mekanizmalarının hayati önem taşıdığına dikkat çeken Doğan, mevcut kredi limitlerinin arazi fiyatlarındaki artışın oldukça gerisinde kaldığını belirtti. “Kredi limitleri enflasyon karşısında eridi” diyen Doğan, “Çiftçilerimiz bugün tarla, bağ veya bahçe satın almak istediğinde mevcut kredi limitleri piyasa koşullarını karşılamıyor. Üreticimiz yatırım yapmak istiyor ancak finansmana erişimde ciddi sıkıntılar yaşıyor. Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için kredi limitleri her yıl enflasyon oranı dikkate alınarak güncellenmelidir” dedi.
“Beş yıllık satış yasağı yeniden düzenlenmeli”
Doğan, krediye konu olan tarım arazilerine getirilen beş yıllık satış yasağının da mevcut piyasa şartlarında yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Söz konusu sürenin üç yıla indirilmesinin hem üreticinin finansal esnekliğini artıracağını hem de tarım arazisi piyasasında hareketliliği sağlayacağını belirten Doğan, uzun süreli satış kısıtlamalarının yatırım kararlarını olumsuz etkilediğini dile getirdi. Tarım sektöründe yalnızca üretimde değil, arazi piyasasında da ciddi bir durgunluk yaşandığını belirten Doğan, finansmana erişimde yaşanan sorunların piyasayı adeta kilitlediğini kaydetti.
“DFİF yeniden etkin kullanılmalı”
Doğan, ihracatçı üreticilerin uluslararası pazarlarda yeniden güç kazanabilmesi için Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'nun (DFİF) daha etkin şekilde devreye alınması gerektiğini belirtti. İhracat odaklı üretimin desteklenmesinin yalnızca çiftçiye değil, ülke ekonomisine de önemli katkılar sağlayacağını belirten Doğan, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için finansman, destekleme politikaları ve rekabet gücünü artıracak yapısal adımların eş zamanlı olarak hayata geçirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.