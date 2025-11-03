Yurt dışı çıkış harcı 2026 ne kadar oldu, yurt dışı çıkış puluna ne kadar zam geldi?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayına ilişkin Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ni açıkladı.



Yİ-ÜFE'nin 12 aylık ortalaması yüzde 25,49 olarak gerçekleşti.



Yeniden Değerleme Oranı'na karşılık gelen bu oran, Ocak 2026 itibarıyla vergi, harç ve cezalara gelecek zamlarda belirleyici oluyor.

Peki 2026'da yurt dışı çıkış harcı ne kadar olacak?

Yurt dışı çıkış harcı Ocak 2025 itibarıyla 1000 TL olarak uygulanıyor.

Yüzde 25,49 olarak belirlenen Yeniden Değerleme Oranı'na göre; yurt dışı çıkış harcı yaklaşık 1255 lira olacak.

Ancak bu nihai rakam olmayabilir. Zira; Vergi Usul Kanunu, Cumhurbaşkanı'na vergi ve harçlarda Yeniden Değerleme Oranı'nı yüzde 50'ye kadar azaltma ve yüzde 50'ye kadar artırma yetkisi tanıyor.