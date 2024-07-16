Yurt dışı çıkış harcına zam geliyor: Rakam belli oldu (Yurt dışına çıkış pulu ne kadar)
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler yurt dışı çıkış harcının 500 liraya çıkarılacağını açıkladı. Güler, yurt dışı çıkış harcının yeniden değerleme oranına göre artırılacağını da sözlerine ekledi. Böylece yurt dışına çıkış harcına gelen zam yüzde 233 oldu. Yurt dışı çıkış harcının 1500 liraya çıkarılacağına yönelik haberler medyada yer almıştı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kapsamlı vergi reform paketinin ayrıntıları AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından açıklandı.
Güler reform paketi taslağında 1500 lira olacağı öne sürülen yurt dışı çıkış harcında makul bir düzenleme yapılacağını ifade etti.
Abdullah Güler, yurt dışı çıkış harcının 500 TL'ye çıkarılmasının teklif edildiğini açıkladı.
Yurt dışı çıkış harcı 150 liradan 500 liraya yükseltilecek. Böylece yurt dışı çıkış harcına gelen zam yüzde 233 olacak.