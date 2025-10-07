Yurt dışı fuarlarında sıkı dönem: YDS şartı, süre kısıtı , 5 yıl yasak

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "Yurt Dışında Fuar Düzenlenmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yurt dışı fuar organizasyonu, Bakanlık tarafından görevlendirilen yurt dışı fuar organizatörü koordinatörlüğünde yurt dışında düzenlenen organizasyon olarak tanımlandı.

Organizatörlerin görev ve sorumluluklarına ilişkin düzenleme yapılarak, organizatörlerin stant alanlarında katılımcıların unvanlarının yer almasını sağlama görevine dair hüküm tebliğden kaldırıldı.

Personele YDS şartı

Geçici belge düzenlenmesinde, personelden en az üçünün Almanca, Arapça, Çince, İspanyolca, Fransızca, İngilizce, Portekizce ve Rusça dillerinden birinde yeterliliğini gösterecek Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan (YDS) alınan en az C düzeyindeki belge şartı aranacak.

Organizatörler, fuar başlangıcından en az üç ay önce Bakanlığa bağlı İhracat Genel Müdürlüğüne başvuru yapabilecek.

Başvuru süresine kısıtlama

Bakanlığın uygun görüşü alınmaksızın yurt dışı fuar organizasyonunun gerçekleştirilmesi durumunda, söz konusu organizatör, en az 3 en fazla 12 ay olmak üzere belirlenecek süre içerisinde organizasyon düzenleme başvurusunda bulunamayacak.

Belgesi iptal edilen 5 yıl bekleyecek

Belgesi veya geçici belgesi iki kez iptal edilen organizatörün yeni geçici belge talebi, iptalin tebliğinden itibaren 5 yıl süreyle değerlendirmeye alınmayacak.

Organizatör firma ve kuruluşların 1 Haziran 2026 tarihine kadar tebliğe uyum sağlamaları gerekiyor.