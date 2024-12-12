Yurt dışı gayrimenkul alımlarında yeni rekor geliyor

Merkez Bankası ekim ayı ödemeler dengesi verilerini açıkladı. TCMB'nin verilerine göre, son 10 ayda Türk vatandaşlarının yurt dışı gayrimenkul alımında yükselme görüldü. Yılın ilk 10 ayında yurt dışından 1 milyar 723 milyon dolarlık gayrimenkul alımı gerçekleştirildi.

Yurt dışı gayrimenkul alımları yüzde 14.6 arttı

Gayrimenkul alımları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14.6 yükselirken, yıl sonunda geçen seneki 1 milyar 782 milyon dolarlık rekorun kırılacağı neredeyse kesinleşti.

Yurt dışı gayrimenkule günlük 200 milyon TL

Habertürk'ün haberine göre, Türk vatandaşları bugünkü kurla yılın ilk 10 ayında yurt dışındaki gayrimenkul alımlarına 61 milyar TL harcamış oldu. Yani yabancı ülkelerde emlak satın almak için günde ortalama 200 milyon TL harcandı.

Ekim ayında Türk vatandaşları yurt dışında gayrimenkul edinimi için 197 milyon dolar harcadı. Böylece Şubat 2023'ten bu yana alımlar hep 100 milyon doların üzerinde seyretti.