Yurt dışı internet alışverişini zorlaştıran iki adım

ANKARA (DÜNYA)

4458 Sayılı Gümrük Kanununun uygulanmasıyla ilgili yönetmelikte değişiklik yapılarak, yurt dışından internet üzerinden yapılan alışverişi zorlaştıran iki adım atıldı. AB ülkeleri dışından internet yoluyla yapılan alışverişte gümrük vergisi yüzde 20’den yüzde 30’a çıkarılırken, bu kapsamda yapılan beyannamesiz alışverişin limiti ise 1500 Euro’dan 150 Euro’ya indirilerek kapsam daraltılmış oldu.

4458 Sayılı Gümrük Kanunun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, AB dışı ülkelerden yapılan internet alışverişinde değeri 150 Euro’ya kadar olan ürünlerde yüzde 20 olan gümrük vergisi yüzde 30’a yükseltildi. AB’den yapılan ithalatta yüzde 18 olan vergi oranı değiştirilmedi. Bu kapsamda daha önce uygulanan parasal sınır 1500 Euro düzeyindeydi. İlaç cinsi eşya için 1500 Euro seviyesi korundu. Kararda yer alan sınırın üzerindeki ithalat için gümrük beyannamesi düzenlenmesi gerekiyor. Düzenlenecek belgeler için; gümrük müşavirliği, ordino, terminal ve benzeri isimler altında ilave ücret alınamayacak. Gönderinin geldiğine dair bildirimin alıcıya yapıldığı tarihten itibaren ilk üç gün için ardiye ücreti de alınamayacak.

Öte yandan; bazı elektronik cihazlar, parfüm, havyar, kürk gibi ürünlerin yer aldığı ÖTV IV sayılı listedeki ürünlerin bu kapsamdaki ithalatında gümrük vergisinin yüzde 20 oranında artırılmasına ilişkin uygulamada değişiklik yapılmadı.

Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gerçek kişiye gelen ticari mahiyet arz etmeyen, değeri 1500 Euro’ya kadar olan kişisel kullanıma mahsus kitap ve benzeri basını yayın için gümrük vergisi yüzde sıfır olarak uygulanacak.

Gümrüksüz giren araçlar 10 yıl sonra satılabilecek

Cumhurbaşkanının kendisi ve ikametgahı için getirilen araçlarla, askeri, Emniyet ve istihbarat teşkilatları ile MKE’nin asli görevleriyle ilgili yapılan araç ithalatında gümrük vergisi muafiyeti devam edecek. Ancak bu araçların satışının önünü açacak bir hüküm de düzenlemeye eklendi.

Yapılan yeni düzenlemeyle bu araçların 10 yıla kadar gümrük vergisi ile satılabileceği, 10 yılın ardından ise gümrük vergisiz olarak satılabileceği hükme bağlandı.

Biyolojik materyal transfer sistemi ithalatı

Öte yandan Gümrükler Genel Müdürlüğünden düzenlemeye ilişkin yapılan açıklamada, düzenlemeyle bazı muafiyetlerin tanımlandığı belirtildi. Buna göre,

Sağlık Bakanlığınca uygulamaya konulan “Yurtdışı Biyolojik Materyal Transfer Sistemi” ile tetkik amacıyla gelecek biyolojik materyallere, Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılmış Tıbbi Laboratuvarlar ve Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezleri adına gönderilmesi durumunda muafiyet tanındı.

Posta idaresi ile Bakanlıkça yetkilendirilen hızlı kargo firmalarının dolaylı temsil yetkisi kapsamında yapabilecekleri işlemlere ilişkin düzenlemeler yapılarak dolaylı temsilcilere, eğitim veya bilimsel araştırma ile uğraşan özel kuruluşlar ve kamu kuruluşlarına gelen bu kapsamdaki eşyanın beyan yetkisi ile Türkiye’ye tıbbi tetkik amacıyla gönderilen örnek numunelerin beyan yetkisi verildi. Açıklamada, bu kapsamdaki işlemlerin hızlı bir şekilde sonuçlandırılması ve işlem maliyetlerinin düşürülmesi mümkün kılındığı kaydedildi.