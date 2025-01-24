Yurt dışı kredi kullanım esasları değişti

Türk parasının kıymetini korumaya ilişkin yeni bir düzenlemeye gidildi. Resmi Gazete'de yayınlanan düzenlemeye göre bundan sonra Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışında sağladıkları kredilerin yurda getirilerek kullanımına ilişkin esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek.

Tebliğle, ilgili tebliğin "krediler" başlıklı 11. maddesinde yapılan düzenleme uyarınca, Türkiye'de yerleşik kişilerin, yurt dışından sağlanan kredilerin Türkiye'deki bir banka aracılığı ile yurda getirilerek kullanılmasına ilişkin esasların Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca belirleneceği hüküm altına alındı.

Muafiyet kapsamı da genişletildi

Öte yandan tebliğin "döviz cinsinden ve dövize endeksli sözleşmeler" başlıklı maddesinde yapılan düzenlemeyle, sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kullanılmasındaki muafiyet kapsamına kamu kurum ve kuruluşları, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın yanı sıra "Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı (EYDEP) kapsamında (A) veya (B) seviye sertifikaya sahip olan şirketler" de eklendi.