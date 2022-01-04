Yurt dışı müteahhitlik yeniden 30 milyar dolar sınırında

Mehmet KAYA

Türk müteahhitlerin yurt dışından üstlendiği iş tutarı 2021 yılında 29.3 milyar dolar oldu. Türk Müteahhitler Birliği’nde düzenlenen toplantıda konuşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, henüz tam sonuca ulaşmayan 2021 yılına ait projelerin de bulunduğunu belirterek, tutarın 30 milyar doları aşmasının olası göründüğünü bildirdi.

Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren de 2022’de 30 milyar dolarlık yıllık proje üstlenimi hedefi koyduklarını, orta vadede ise 50 milyar dolara çıkmayı hedeflediklerini kaydetti. Erdal Eren, iş bakımından 2022 için olumlu bir havanın göründüğünü de belirtti.