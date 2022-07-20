Yurt dışı üretici enflasyonunda yeni rekor

Yurt dışı üretici enflasyonu, haziran ayında yıllık bazda yüzde 110,66 artış ile rekor tazeledi. Aylık artış ise yüzde 9,18 oldu. Tarihinin en yüksek seviyesini kaydeden endeks, şubat ayında yüzde 100'ün üzerine çıkmıştı. Mart ve nisan ayında bir miktar gevşeme gösteren endeks, mayıs ayında yeniden yönünü yukarı çevirmişti.

TÜİK'in verilerine göre, yurt dışı üretici fiyatlarında bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 35,30 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 75,95 artış gerçekleşti.

Sanayinin iki ana sektöründen yüzde 100'ün üzerinde artış

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 112,91, imalatta yüzde 110,62 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 123,41, dayanıklı tüketim malında yüzde 94,60, dayanıksız tüketim malında yüzde 91,46, enerjide yüzde 326,07, sermaye malında yüzde 94,45 artış olarak gerçekleşti.

Aylık değişimleri ise madencilik ve taşocakçılığında yüzde 7,38, imalatta yüzde 9,21 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 8,82, dayanıklı tüketim malında yüzde 9,31, dayanıksız tüketim malında yüzde 7,61, enerjide yüzde 23,25, sermaye malında yüzde 8,85 artış olarak gerçekleşti.

14 alt sektörde daha düşük değişim

Yıllık YD-ÜFE'ye göre 14 alt sektör daha düşük, 11 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi. YD-ÜFE sektörlerinden giyim eşyası yüzde 69,81, tütün ürünleri yüzde 76,12, basım ve kayıt hizmetleri yüzde 85,73 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 326,07, ana metaller yüzde 141,60, kimyasallar ve kimyasal ürünler yüzde 127,00 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık YD-ÜFE'ye göre 17 alt sektör daha düşük, 8 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi. YD-ÜFE sektörlerinden metal cevherleri yüzde 5,24, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 5,39, deri ve ilgili ürünler yüzde 5,82 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 23,25, diğer metalik olmayan mineral ürünler yüzde 11,87, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 11,14 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.